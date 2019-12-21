Трамп рассказал о разговоре с Си Цзиньпином

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Президент США Дональд Трамп сообщил о продуктивных телефонных
переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом глава Белого дома
написал у себя в Twitter.
Он отметил, что в ходе беседы стороны обсудили торговую
сделку, КНДР и ситуацию в Гонконге.
"У меня состоялся очень хороший разговор с председателем
КНР Си Цзиньпином, касающийся нашей огромной торговой сделки", - написал
Трамп.
По его словам, Китай уже начал "крупные закупки
(американской) сельскохозяйственной продукции и многого другого".
"Официальное подписание (соглашения) готовится", - пояснил
американский лидер.
Напомним, Вашингтон и Пекин достигли 13 декабря соглашения о первой фазе торговой сделки.
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