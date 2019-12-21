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Трамп рассказал о разговоре с Си Цзиньпином

Вашингтон и Пекин достигли 13 декабря соглашения о первой фазе торговой сделки

сегодня, 04:51
Автор:

• Ольга Чародий

Президент США Дональд Трамп сообщил о продуктивных телефонных переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом глава Белого дома написал у себя в Twitter.

Он отметил, что в ходе беседы стороны обсудили торговую сделку, КНДР и ситуацию в Гонконге.

"У меня состоялся очень хороший разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, касающийся нашей огромной торговой сделки", - написал Трамп.

По его словам, Китай уже начал "крупные закупки (американской) сельскохозяйственной продукции и многого другого". "Официальное подписание (соглашения) готовится", - пояснил американский лидер.

Напомним, Вашингтон и Пекин достигли 13 декабря соглашения о первой фазе торговой сделки.  

Портал "Комментарии" сообщал, что президент США Дональд Трамп интересовался у лидера Китая Си Цзиньпина наличием компромата на вероятных кандидатов на президентских выборах-2020 от Демократической партии Джо Байдена и Элизабет Уоррен.

Источник: https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1208045488156614659
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