Трамп рассказал о разговоре с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп сообщил о продуктивных телефонных переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом глава Белого дома написал у себя в Twitter.

Он отметил, что в ходе беседы стороны обсудили торговую сделку, КНДР и ситуацию в Гонконге.

"У меня состоялся очень хороший разговор с председателем КНР Си Цзиньпином, касающийся нашей огромной торговой сделки", - написал Трамп.

По его словам, Китай уже начал "крупные закупки (американской) сельскохозяйственной продукции и многого другого". "Официальное подписание (соглашения) готовится", - пояснил американский лидер.

Напомним, Вашингтон и Пекин достигли 13 декабря соглашения о первой фазе торговой сделки.