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В США произошла авария с участием 69 автомобилей

В штате Вирджиния сразу 69 автомобилей попали в ДТП

сегодня, 07:38
Автор:

• Наталья Шевченко

В штате Вирджиния в ДТП столкнулись сразу 69 автомобилей, пишет Associated press.

В результате аварии пострадал 51 человек: всех доставили в четыре местных больницы. По предварительным данным полиции, некоторые люди получили критические травмы.

Сержант полиции Мишель Анайи отметил, что авария случилась на межгосударственном шоссе 64 в округе Йорк возле Уильямсбурга.


В данный момент неизвестна причина аварии, но власти штата допускают, что это могло произойти из-за неблагоприятных погодных условий – тумана и гололеда.

Ранее портал "Комментарии" писал, что под Николаевом столкнулись две легковушки. В аварии погибли полицейские. В результате ДТП в автомобиле Тоyоtа погибли заместитель начальника - начальник криминальной полиции ГУНП в Николаевской области, полковник полиции Сергей Сидоренко и врио начальника Управления противодействия наркопреступности ГУНП, подполковник полиции Владимир Илличко.

Источник: https://apnews.com/ab35613d2cc279586806aa622f7c89a5
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