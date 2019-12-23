В США произошла авария с участием 69 автомобилей

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В штате Вирджиния в ДТП столкнулись сразу 69 автомобилей,
пишет Associated press.
В результате аварии пострадал 51 человек: всех доставили
в четыре местных больницы. По предварительным данным полиции, некоторые люди
получили критические травмы.
Сержант полиции Мишель Анайи отметил, что авария случилась на межгосударственном шоссе 64 в округе Йорк возле Уильямсбурга.
В данный момент неизвестна причина аварии, но власти штата допускают, что это могло произойти из-за неблагоприятных погодных условий – тумана и гололеда.
Ранее портал "Комментарии" писал, что под Николаевом столкнулись две легковушки. В аварии погибли полицейские. В результате ДТП в автомобиле Тоyоtа погибли заместитель начальника - начальник криминальной полиции ГУНП в Николаевской области, полковник полиции Сергей Сидоренко и врио начальника Управления противодействия наркопреступности ГУНП, подполковник полиции Владимир Илличко.
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