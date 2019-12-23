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Основатель Amazon сделал возлюбленной королевский подарок на Рождество

Миллиардер Джефф Безос одним бриллиантом "убил двух зайцев"

сегодня, 15:44
Автор:

• Екатерина Белоброва

Основатель транснациональной компании  Amazon и самый богатый человек по версии журнала Forbes Джефф Безос сделал своей новой пассии Лорен Санчес великолепный рождественский подарок, а зимние каникулы пара влюбленных совместно проведет в тропиках. Об этом передает издание The Sun.

Так, папарацци уже заприметили пару на французском курорте Сен-Бартс, у Санчес на руке мерцало кольцо с бриллиантом, обрамленным в виде сердца. Таким образом, Безос мог одновременно исполнить два намерения: и поздравить любимую с Рождеством, и проявить серьезные намерения в отношении неё.

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Интересно, что Лорен и Джефф  отдыхают на островах вместе с Дарьей Жуковой, бывшей женой российского миллиардера Романа Абрамовича и нынешней – греческого богача Ставроса Ниархоса.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о самой дорогостоящей новогодней елке в мире. Дизайнером ее украшений стала Дебби Уингхем.  Она потратила месяц, делая более 500 украшений вручную, используя такие материалы, как винтажная кожа Louis Vuitton, мех норки и дорогие украшения от Bvlgari, Cartier, Van Cleef, Arpels и Chanel. Не обошлось и без драгоценных камней, свисающих с веток: они включают трехкаратный розовый бриллиант на сумму более 2,6 миллионов долларов, овальный красный алмаз по цене свыше 5,5 миллионов долларов, девять трехкаратных черных бриллиантов на общую сумму 590 тысяч долларов.


Источник: https://www.thesun.co.uk/news/10609303/girlfriend-of-worlds-richest-man-jeff-bezos-flaunts-massive-heart-shaped-diamond-ring-on-caribbean-christmas-holiday/
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