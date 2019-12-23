Основатель Amazon сделал возлюбленной королевский подарок на Рождество

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Основатель транснациональной компании Amazon и самый богатый человек по версии журнала Forbes Джефф Безос сделал своей новой пассии Лорен Санчес великолепный рождественский подарок, а зимние каникулы пара влюбленных совместно проведет в тропиках. Об этом передает издание The Sun.
Так, папарацци уже заприметили пару на французском курорте Сен-Бартс, у Санчес на руке мерцало кольцо с бриллиантом, обрамленным в виде сердца. Таким образом, Безос мог одновременно исполнить два намерения: и поздравить любимую с Рождеством, и проявить серьезные намерения в отношении неё.
Интересно, что Лорен и Джефф отдыхают на островах вместе с Дарьей Жуковой, бывшей женой российского миллиардера Романа Абрамовича и нынешней – греческого богача Ставроса Ниархоса.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о самой дорогостоящей новогодней елке в мире. Дизайнером ее украшений стала Дебби Уингхем. Она потратила месяц, делая более 500 украшений вручную, используя такие материалы, как винтажная кожа Louis Vuitton, мех норки и дорогие украшения от Bvlgari, Cartier, Van Cleef, Arpels и Chanel. Не обошлось и без драгоценных камней, свисающих с веток: они включают трехкаратный розовый бриллиант на сумму более 2,6 миллионов долларов, овальный красный алмаз по цене свыше 5,5 миллионов долларов, девять трехкаратных черных бриллиантов на общую сумму 590 тысяч долларов.
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