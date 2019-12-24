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Трамп: "США готовы к любым "сюрпризам на Рождество" от Северной Кореи

Ранее в КНДР неоднозначно анонсировали рождественский "сюрприз" для США из-за ироничного выражения Трампа о Ким Чен Ыне

сегодня, 20:16
Автор:

• Екатерина Белоброва

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США эффективно "уладят" дело с любым "рождественским сюрпризом" от Ким Чен Ына, которым еще в начале месяца угрожал Пхеньян в адрес официального Вашингтона. Об этом передает западное издание The Hill.

"Мы узнаем, что это за сюрприз, и решим все очень успешно", - отметил американский лидер.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что посол Северной Кореи Ким Сон заявил о неприятном "сюрпризе", который КНДР готова "преподнести" США на Рождество. По обнародованной версии, это "предусматривает исключения вопроса денуклеаризации с повестки дня на фоне ощутимой политической уязвимости президента Дональда Трампа".

Как тогда  отметил представитель КНДР, "длительный и обстоятельный диалог", который Вашингтон стремится наладить с Пхеньяном, был "способом выиграть время" для достижения своих внутриполитических целей.

Источник: https://thehill.com/homenews/administration/475825-trump-says-north-korea-christmas-gift-may-be-a-nice-present
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