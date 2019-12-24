Трамп: "США готовы к любым "сюрпризам на Рождество" от Северной Кореи

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США эффективно "уладят" дело с любым "рождественским сюрпризом" от Ким Чен Ына, которым еще в начале месяца угрожал Пхеньян в адрес официального Вашингтона. Об этом передает западное издание The Hill.

"Мы узнаем, что это за сюрприз, и решим все очень успешно", - отметил американский лидер.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что посол Северной Кореи Ким Сон заявил о неприятном "сюрпризе", который КНДР готова "преподнести" США на Рождество. По обнародованной версии, это "предусматривает исключения вопроса денуклеаризации с повестки дня на фоне ощутимой политической уязвимости президента Дональда Трампа".

Как тогда отметил представитель КНДР, "длительный и обстоятельный диалог", который Вашингтон стремится наладить с Пхеньяном, был "способом выиграть время" для достижения своих внутриполитических целей.