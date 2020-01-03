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Пара морских львов угнала американскую яхту

В конце путешествия морские львы потопили лодку

сегодня, 15:11
Автор:

• Сергей Медведев

Двое гигантских морских львов забрались на катер и отправились в плавание. Инцидент произошел в заливе близ города Олимпия в американском штате Вашингтон.

Животные весом с центнер расположились на яхте, которая самопроизвольно стала в дрейф. Очевидцы сообщают, что к морской прогулке поначалу решил присоединиться третий "пассажир", однако парочка прогнала еще одного морского льва. На фото можно заметить, что животным явно тесно на палубе небольшого судна. Когда животным надоело кататься на катере, необычный экипаж  потопил лодку.

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Как сообщал портал "Комментарии", львы съели браконьеров, которые хотели спилить рога носорогам. В заповеднике Sibuya возле города Кентон-он-Си на юге ЮАР львы растерзали одного или нескольких браконьеров, охотившихся за рогами носорога.

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Источник: https://www.boredpanda.com/sea-lions-boat/?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=organic
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