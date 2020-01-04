Трамп хочет ввести в школах молитвы

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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп публично пообещал ввести
обязательную молитву в государственных школах страны. Об этом информирует "Голос
Америки".
Таким образом, как заявил Трамп во время выступления в здании евангелической церкви,
он защищает религию. По словам американского президента, в данный момент
религия находится в осаде, а общество – без нее развиваться не сможет. Услышав одобрительную
реакцию верующих Трамп пообещал внести в Конституцию право молиться в школах. Издание
отмечает, что так Трамп хочет заручиться поддержкой избирателей,
придерживающихся евангелических взглядов. При этом отмечают, что на выборах в
2016 году белые христиане-евангелисты поддержали Трампа, но затем поддержка
ослабилась после статьи в журнале "Христианство сегодня" о чрезвычайной
аморальности политика.
Сообщается также, что в ходе речи Трамп иронично отозвался о кандидате на
пост президента от Демократической партии Пите Буттиджиче: политик отметил
трудно выговариваемую фамилию кандидата и якобы "войну демократов против религии
и верующих".
Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что в Ватикане представители трех
религий подписали декларацию о конце жизни.
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