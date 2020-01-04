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Трамп хочет ввести в школах молитвы

Введением молитв в школы президент США Дональд Трамп хочет защитить религию

сегодня, 11:30
Автор:

• Таисия Ерохина

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп публично пообещал ввести обязательную молитву в государственных школах страны. Об этом информирует "Голос Америки".

Таким образом, как заявил Трамп во время выступления в здании евангелической церкви, он защищает религию. По словам американского президента, в данный момент религия находится в осаде, а общество – без нее развиваться не сможет. Услышав одобрительную реакцию верующих Трамп пообещал внести в Конституцию право молиться в школах. Издание отмечает, что так Трамп хочет заручиться поддержкой избирателей, придерживающихся евангелических взглядов. При этом отмечают, что на выборах в 2016 году белые христиане-евангелисты поддержали Трампа, но затем поддержка ослабилась после статьи в журнале "Христианство сегодня" о чрезвычайной аморальности политика.

Сообщается также, что в ходе речи Трамп иронично отозвался о кандидате на пост президента от Демократической партии Пите Буттиджиче: политик отметил трудно выговариваемую фамилию кандидата и якобы "войну демократов против религии и верующих".

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что в Ватикане представители трех религий подписали декларацию о конце жизни. 

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Источник: https://www.golos-ameriki.ru/a/trump-church-evangelicals/5231832.html
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