"Нет антисемитизму": в США и Израиле сегодня пройдут марши солидарности

Сегодня, 5 января, в Нью-Йорке США и Иерусалиме Израиля пройдет единый марш солидарности, направленный на протест против мирового антисемитизма и в память о евреях, которые стали его жертвами в новейшей истории. Об этом сообщает издание "Jewish News".

Организаторами марша в Нью-Йорке являются крупные еврейские организации — Антидиффамационная лига, Американский еврейский комитет, Совет раввинов Нью-Йорка, Jewish Community Relations Council и UJA-Federation.Ожидается, что не менее двух тысяч человек выйдут на этот марш.

Как заявил Ицхак Герцог, глава Еврейского агентства "Сахнут", марш в Иерусалиме будет символом для евреев Нью-Йорка, что их единоплеменники в разных городах мира — это один народ, который един в борьбе с антисемитизмом.

Отметим, что что только за последние две недели в США, а особенно в Нью-Йорке и его пригородах, участились случаи нападения на евреев по национальной принадлежности, включая резню в синагоге Монси.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о вопиющем случае вооруженного нападения на еврейскую общину в Германии, что также спровоцировало ряд уличных акций, где было публично заявлено о недопущении притеснения евреев на территории Германии.