Трамп заявил о полной готовности применить современное оружие против Ирана

Если Иран предпримет какие-либо действия, угрожающие США или их гражданам, Вашингтон без колебаний применит против Тегерана новые виды оружия, обошлись ему в два триллиона долларов. Об этом передает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на сегодняшнее заявление американского лидера.

"Соединенные Штаты только что потратили два триллиона долларов на военную технику. Мы самые крупные и, безусловно, лучшие в мире Если Иран нападет на американскую базу или на любую другую американскую базу, мы вышлем им часть этого совершенно нового прекрасного оборудования ... и без колебаний!", - указал Трамп.

Президент США подчеркнул, что в случае дальнейших угроз или действий со стороны Ирана, несущих подрыв безопасности американских граждан, эта сторона получит удары по 52 мишеням, уже выбранных военными, которые символизируют 52 заложников, которые были захвачены в иранский плен несколько лет назад. Все эти объекты несут государственную и культурную важность для Ирана.

"И мы очень быстро и очень сильно ударим по этим мишеням, по Ирану. США больше не хотят слышать угроз!", - добавил Дональд Трамп.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал об экспертном мнении в отношении резко обострившегося конфликта между Белым Домом Вашингтона и властью Тегерана.