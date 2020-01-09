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Главная / Украина / Американский суд разрешил Трампу достроить стену с Мексикой
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Американский суд разрешил Трампу достроить стену с Мексикой

Ранее финансирование строительства стены на границе с Мексикой было заблокировано

сегодня, 17:37
Автор:

• Сергей Медведев

Апелляционный суд США принял решение о законности строительства стены на границе с Мексикой. Об этом президент США Дональд Трамп написал у себя в Twitter.

"Апелляционный суд Пятого округа отменил решение суда низшей инстанции и дал возможность построить один из самых больших участков крайне необходимой южной пограничной стены", написал Трамп.

Президент США также отметил, что строительство стены продолжается и весь объект в скором времени будет готов к запуску.

Напомним, что Федеральный суд в Калифорнии заблокировал финансирование Пентагоном строительства стены между США и Мексикой в июне 2019 года. После этого Дональд Трамп заявил, что оспорит данное решение. На строительство пограничного барьера минобороны США выделило 3,6 млрд долларов.

Как сообщал портал "Комментарии", президент США Дональд Трамп заявил, что граница США с Мексикой ему важнее сирийско-турецкой границы.

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Источник: https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1215268595707543552
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