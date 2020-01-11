Российский военный корабль «агрессивно приблизился» к американскому эсминцу в Аравийском море

Российский военный корабль "агрессивно приблизился" к эсминцу ВМС США в Аравийском море. Согласно данным CNN, которые ссылаются на ВМС США, предупреждения американского судна были проигнорированы и был создан риск столкновения.



На видео, которое попало в распоряжение журналистов CNN, видно что российское судно слишком быстро и близко приближалось к американскому эсминцу Farragut, перед тем как все же изменило курс. В минобороны США назвали этот инцидент опасным и провокационным.





Семь месяцев назад между российскими и американскими суднами уже был подобный инцидент. Тогда в Тихом океане, когда американские и российские военные корабли подошли настолько близко друг к другу, что американскому кораблю пришлось выполнить экстренный маневр, чтобы избежать столкновения.



Ранее "Комментарии" писали, что разработаный в Китае первый автономный корабль Jindouyun 0 Хао успешно завершил свой первый испытательный рейс. Судно начало тестовый рейс с острова Чжунхай и успешно завершило его на причале № 1 моста Гонконг-Чжунхай-Макао. По имеющимся данным, автономный грузовой корабль снизит расходы на строительство на 20%, эксплуатационные расходы на 20% и потребление топлива на 15%.

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