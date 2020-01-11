Язык

Українська

Русский

Coinspot 11.01.2020

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 11.01.2020

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная / Новости / Российский военный корабль «агрессивно приблизился» к американскому эсминцу в Аравийском море
НОВОСТИ Все новости

Российский военный корабль «агрессивно приблизился» к американскому эсминцу в Аравийском море

Корабль ВМС России прошел мимо эсминца США на расстоянии 55 метров

сегодня, 05:07
Автор:

• Татьяна Веремеева

Российский военный корабль "агрессивно приблизился" к эсминцу ВМС США в Аравийском море. Согласно данным CNN, которые ссылаются на ВМС США, предупреждения американского судна были проигнорированы и был создан риск столкновения.

На видео, которое попало в распоряжение журналистов CNN, видно что российское судно слишком быстро и близко приближалось к американскому эсминцу Farragut, перед тем как все же изменило курс. В минобороны США назвали этот инцидент опасным и провокационным.


Семь месяцев назад между российскими и американскими суднами уже был подобный инцидент. Тогда в Тихом океане, когда американские и российские военные корабли подошли настолько близко друг к другу, что американскому кораблю пришлось выполнить экстренный маневр, чтобы избежать столкновения.

Ранее "Комментарии" писали, что разработаный в Китае первый автономный корабль Jindouyun 0 Хао успешно завершил свой первый испытательный рейс.  Судно начало тестовый рейс с острова Чжунхай и успешно завершило его на причале № 1 моста Гонконг-Чжунхай-Макао. По имеющимся данным, автономный грузовой корабль снизит расходы на строительство на 20%, эксплуатационные расходы на 20% и потребление топлива на 15%.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://edition.cnn.com/2020/01/10/politics/russian-warship-us-aircraft-carrier-video/index.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...