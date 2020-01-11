Российский военный корабль «агрессивно приблизился» к американскому эсминцу в Аравийском море

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Российский военный корабль "агрессивно приблизился" к эсминцу ВМС
США в Аравийском море. Согласно данным CNN, которые ссылаются на ВМС США,
предупреждения американского судна были проигнорированы и был создан риск
столкновения.
На видео, которое попало в распоряжение журналистов CNN, видно что российское судно слишком быстро и близко приближалось к американскому эсминцу Farragut, перед тем как все же изменило курс. В минобороны США назвали этот инцидент опасным и провокационным.
Семь месяцев назад между российскими и американскими суднами уже был подобный инцидент. Тогда в Тихом океане, когда американские и российские военные корабли подошли настолько близко друг к другу, что американскому кораблю пришлось выполнить экстренный маневр, чтобы избежать столкновения.
Ранее "Комментарии" писали, что разработаный в Китае первый
автономный корабль Jindouyun 0 Хао успешно завершил свой первый
испытательный рейс. Судно начало
тестовый рейс с острова Чжунхай и успешно завершило его на причале № 1 моста
Гонконг-Чжунхай-Макао. По имеющимся данным, автономный грузовой корабль снизит
расходы на строительство на 20%, эксплуатационные расходы на 20% и потребление
топлива на 15%.
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