Трамп снова заговорил о дружбе с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости восстановления полноценных связей с Россией, прежде всего экономических. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.



"Думаю, мы должны быть в состоянии торговать с Россией. Думаю, мы можем. Думаю, найти общий язык с Россией после того, как "охота на ведьм" закончилась", - сказал глава Белого дома.

Он отметил, что на расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о связях избирательного штаба Трампа с Россией было потрачено 45 млн долл. Но за два года следователи так ничего и не нашли.

Именно это расследование Дональд Трамп неоднократно называл "охотой на ведьм".

Ранее, спецпрокурор Роберт Мюллер заявил, что Россия неоднократно вмешивалась в выборы президента США в 2016 году.

Расследование спецпрокурора не выявило умышленных связей Трампа и сотрудников его избирательного штаба с Кремлем. Глава Белого дома, комментируя выводы группы прокуроров, заявил, что он "полностью оправдан". Однако Мюллер опроверг это утверждение.

Кроме того, Мюллер во время выступления на слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса США по вопросам правосудия заявил, что Трампа можно будет привлечь к ответственности за препятствование следствию после окончания его президентских полномочий.





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