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В США осужденных будут перевоспитывать с помощью кошек

В тюрьме Индианы заключенным разрешают ухаживать за котами

сегодня, 11:27
Автор:

• Наталья Шевченко

В тюрьме штата Индиана преступники за хорошее поведение могут завести себе кота, пишет TJ.

Исправительное учреждение Пендлтон   начало сотрудничество с Лигой защиты животных (APL). Вместе они запустили программу F.O.R.W.A.R.D. - "Реабилитация кошек и правонарушителей с любовью, исправлением и преданностью". И в рамках этой инициативы заключенным разрешается проводить время с кошками.

Получить доступ к котам может каждый правонарушитель с хорошим поведением в тюрьме, даже убийца. По словам наблюдателей учреждения, общение с животными идет на пользу осужденным, у них заметно меняется поведение, и в лучшую сторону.

Осужденные приучаются каждый день о ком-то заботиться и нести ответственность, именно это помогает им понять, какими людьми они хотят быть, чтобы перенести этот опыт после выхода на свободу.

Сами заключенные отмечают, что животные им помогают понять, что они могут стать другими людьми, и сделав много ошибок есть шанс исправиться, делая что-то хорошее.

Как сообщало издание "Комментарии", Минюст намерен разрешить заключенным содержать своих домашних животных в местах заключения. Кроме того предлагается разрешить осужденным содержание кошек и собак небойцовских пород.


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Источник: https://tjournal.ru/animals/135669-v-tyurme-indiany-zaklyuchennym-razreshayut-uhazhivat-za-kotami-iz-priyuta-oni-pomogayut-drug-drugu-stat-dobree
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