"Ди Каприо, Скорсезе и "Джокер": названы все номинанты на кинопремию Оскар-2020

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В США уже оглашена дата ежегодной церемонии вручения наиболее престижной премии Оскар за вклад в кинематографию и киноискусство. Об этом сообщается на официальном сайте американской Академии кино.
Так, главными претендентами на Оскар уже в 92-м награждении по счету стали:
Лучший фильм
"Форд против Феррари"
"Ирландец"
"Кролик Джоджо"
"Джокер"
"Маленькие женщины"
"Брачная история"
"1917"
"Однажды в ... Голливуде"
"Паразиты"
Лучший режиссер
Квентин Тарантино ( "Однажды ... в Голливуде")
Сэм Мендес ( "1917")
Мартин Скорсезе ( "Ирландец")
Тодд Филлипс ( "Джокер")
Пон Чжун Хо ( "Паразиты")
Лучшая женская роль
Синтия Ерайво ( "Гарриет")
Скарлетт Йоханссон ( "Брачная история")
Сирша Ронан ( "Маленькие женщины")
Шарлиз Терон ( "Скандал")
Рене Зеллвегер ( "Джуди")
Лучшая мужская роль
Антонио Бандерас ( "Боль и слава")
Леонардо Ди Каприо ( "один раз в ... Голливуде")
Адам Драйвер ( "Брачная история")
Хоакин Феникс ( "Джокер")
Джонатан Прайс ( "Два Папы")
Лучшая женская роль второго плана
Лора Дерн ( "Брачная история")
Скарлетт Йоханссон ( "Кролик Джоджо")
Флоренс Пью ( "Маленькие женщины")
Кэти Бейтс ( "Дело Ричарда Джуэлл")
Робби ( "Скандал")
Лучшая мужская роль второго плана
Том Хэнкс ( "Прекрасный день по соседству")
Хопкинс ( "Два Папы")
Аль Пачино и Джо Пеши ( "Ирландец")
Брэд Питт ( "Однажды ... в Голливуде")
Лучший фильм на иностранном языке
"Корпус Кристи" (Польша)
"Мир меда" (Македония)
"Отверженные" (Франция)
"Боль и слава" (Испания)
"Паразиты" (Южная Корея)
Лучший анимационный полнометражный фильм
"История игрушек 4"
"Как приручить дракона 3"
"Мистер Ссылка: Потерянное звено эволюции"
"Я потерял тело"
"Клаус"
Лучший оригинальный сценарий
"Ножи наголо"
"Брачная история"
"1917"
"Однажды ... в Голливуде"
"Паразиты"
Стоит отметить, что эксперты прогнозируют вручение Оскара-2020 за лучшую мужскую роль второго плана популярному актеру Голливуда Бреду Питту, который может получить ее впервые за свою грандиозную карьеру в качестве артиста.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о рекордном успехе по кассовым сборам триллера "Джокер".
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