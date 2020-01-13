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Главная / Новости / "Ди Каприо, Скорсезе и "Джокер": названы все номинанты на кинопремию Оскар-2020
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"Ди Каприо, Скорсезе и "Джокер": названы все номинанты на кинопремию Оскар-2020

Церемония награждения состоится в ночь с 9 по 10 февраля по киевскому времени

сегодня, 18:13
Автор:

• Екатерина Белоброва

В США уже оглашена дата ежегодной церемонии вручения наиболее престижной премии Оскар за вклад в кинематографию и киноискусство. Об этом сообщается на официальном сайте американской Академии кино.

Так, главными претендентами на Оскар уже в 92-м награждении по счету стали:

Лучший фильм

"Форд против Феррари"

"Ирландец"

"Кролик Джоджо"

"Джокер"

"Маленькие женщины"

"Брачная история"

"1917"

"Однажды в ... Голливуде"

"Паразиты"

Лучший режиссер

Квентин Тарантино ( "Однажды ... в Голливуде")

Сэм Мендес ( "1917")

Мартин Скорсезе ( "Ирландец")

Тодд Филлипс ( "Джокер")

Пон Чжун Хо ( "Паразиты")


Лучшая женская роль

Синтия Ерайво ( "Гарриет")

Скарлетт Йоханссон ( "Брачная история")

Сирша Ронан ( "Маленькие женщины")

Шарлиз Терон ( "Скандал")

Рене Зеллвегер ( "Джуди")


Лучшая мужская роль

Антонио Бандерас ( "Боль и слава")

Леонардо Ди Каприо ( "один раз в ... Голливуде")

Адам Драйвер ( "Брачная история")

Хоакин Феникс ( "Джокер")

Джонатан Прайс ( "Два Папы")


Лучшая женская роль второго плана

Лора Дерн ( "Брачная история")

Скарлетт Йоханссон ( "Кролик Джоджо")

Флоренс Пью ( "Маленькие женщины")

Кэти Бейтс ( "Дело Ричарда Джуэлл")

Робби ( "Скандал")


Лучшая мужская роль второго плана

Том Хэнкс ( "Прекрасный день по соседству")

Хопкинс ( "Два Папы")

Аль Пачино и Джо Пеши ( "Ирландец")

Брэд Питт ( "Однажды ... в Голливуде")


Лучший фильм на иностранном языке

"Корпус Кристи" (Польша)

"Мир меда" (Македония)

"Отверженные" (Франция)

"Боль и слава" (Испания)

"Паразиты" (Южная Корея)


Лучший анимационный полнометражный фильм

"История игрушек 4"

"Как приручить дракона 3"

"Мистер Ссылка: Потерянное звено эволюции"

"Я потерял тело"

"Клаус"


Лучший оригинальный сценарий

"Ножи наголо"

"Брачная история"

"1917"

"Однажды ... в Голливуде"

"Паразиты"

Стоит отметить, что эксперты прогнозируют вручение Оскара-2020 за лучшую мужскую роль второго плана популярному актеру Голливуда Бреду Питту, который может получить ее впервые за свою грандиозную карьеру в качестве артиста. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о рекордном успехе по кассовым сборам триллера "Джокер".


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Источник: https://www.oscars.org/oscars/ceremonies/2020
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