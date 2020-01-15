США и КНР не договорились о дальнейшем сокращении пошлин, - СМИ

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Америка и Китай не смогли
договориться по дальнейшему сокращению пошлин. Об этом
сообщает Рейтер.
Как заявил глава
минфина США Стивен Мнучин, Америка сохранят пошлины в отношении китайских
товаров до завершения второй части сделки.
"Эти пошлины
останутся в силе до тех пор, пока не будет выработана вторая часть
сделки", - сообщил глава минфина.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что первая
часть торговой сделки с Китаем будет подписана в январе. По информации издания,
вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ уже прибыл в США. После подписания стороны
сразу приступят к переговорам по второй части сделки. Таким образом, китайская
и американская стороны после долгих 13 раундов переговоров, затянувшихся на
годы, достигли соглашения по первой части торгового соглашения.
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