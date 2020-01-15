США и КНР не договорились о дальнейшем сокращении пошлин, - СМИ

Америка и Китай не смогли договориться по дальнейшему сокращению пошлин. Об этом сообщает Рейтер.

Как заявил глава минфина США Стивен Мнучин, Америка сохранят пошлины в отношении китайских товаров до завершения второй части сделки.

"Эти пошлины останутся в силе до тех пор, пока не будет выработана вторая часть сделки", - сообщил глава минфина.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что первая часть торговой сделки с Китаем будет подписана в январе. По информации издания, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ уже прибыл в США. После подписания стороны сразу приступят к переговорам по второй части сделки. Таким образом, китайская и американская стороны после долгих 13 раундов переговоров, затянувшихся на годы, достигли соглашения по первой части торгового соглашения.

П ортал "Комментарии" сообщал, что президент США Дональд Трамп интересовался у лидера Китая Си Цзиньпина наличием компромата на вероятных кандидатов на президентских выборах-2020 от Демократической партии Джо Байдена и Элизабет Уоррен.







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