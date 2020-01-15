Храбрый кот героично отбился от трех койотов

В США в Хайленд-Парке города Лос-Анджелес кот по кличке Макс героично отбивался сразу от трех койотов.

Видео попало на камеры видеонаблюдения хозяйского дома, где проживало животное. Кот смог несколько раз отогнать хищников, сражение длилось около минуты, пока в схватку не вмешались хозяева животного.





Ранее мы писали о том, что соцсети покорило видео, на котором кот вместе со своим хозяином кричит "гол" во время футбольного матча.



Мужчина не может сдержать эмоций, когда его команда забивает "гол", и кот решает поддержать хозяина, старательно повторяя за ним заветное слово.

Также, все известно, что кошки довольно часто выпрашивают еду у своих хозяев с помощью мяуканья. На видео попал кот, который начал атаковать миску, чтобы его услышали.

Как сообщало издание "Комментарии", в сети появился топ-котов, которые "взорвали" Интернет. При составлении списка учитывались такие показатели, как количество просмотров роликов, число подписчиков у каналов, посвященных животным, а также количество комментариев и лайков под роликам. Первое место в рейтинге занял кот Мару породы шотландская вислоухая из Японии, видео с которым набрало более 289 миллионов просмотров. На его канал в YouTube подписано почти 500 тысяч человек

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