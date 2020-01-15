Язык

Українська

Русский

Coinspot 15.01.2020

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 15.01.2020

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Мир США В США опубликовали переписку друга Джулиани с Аваковым, Бакановым и Шефиром
НОВОСТИ Все новости

В США опубликовали переписку друга Джулиани с Аваковым, Бакановым и Шефиром

Переписка обнародована в рамках расследования импичмента президента США Дональда Трампа

сегодня, 12:34
Автор:

• Мария Чиренко

Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал переписку друга адвоката президента США Рудольфа Джулиани Льва Парнаса с представителями украинского руководства и окружения президента Владимира Зеленского.

По данным Комитета, часть документов Парнас предоставил добровольно. В октябре 2019 года он сменил адвоката и обещал предоставить документы Комитету Палаты представителей в рамках расследования по делу об импичменте президента Дональда Трампа.

Так, Парнас переписывался с руководителем СБУ Иваном Бакановым, министром внутренних дел Арсеном Аваковым и помощником президента Сергеем Шефиром в мессенджере  WhatsApp.

Парнас несколько раз писал Авакову весной прошлого года. Он просил помочь связаться с представителями окружения Владимира Зеленского и отправлял министру статьи издания  New York Times о Трампе и его вероятном сопернике на выборах-2020, бывшем вице-президенте Джо Байдене. Парнас и Аваков договорились о встрече на 15 апреля. Но на последнее сообщение Парнаса глава МВД не ответил. Также неизвестно, состоялась ли назначенная встреча. 

Парнас контактировал с главой СБУ и близким другом президента Иваном Бакановым с целью организации прямого контакта Зеленского и Джулиани. Он также присылал Баканову ссылки на статьи в американской прессе.

Кроме того, Парнас писал и советнику президента Украины Сергею Шефиру, представившись "другом Джулиани". Общение было в мае, когда планировался визит адвоката в Киев, который позже был отменен. Шефир на последнее сообщение не ответил.

Контактировал Парнас и с главным советником Зеленского по международной политике Андреем Ермаком во время визита украинского президента в США. Он договаривался о "еще одной встрече с нашим другом".

Парнас переписывался и с тогдашним генпрокурором Юрием Луценко. Глава ГПУ  говорил, что "готов рассказать о ангажированности" посла США Мари Йованович в связи с ее открытым призывом уволить Назара Холодницкого с должности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. 

"Если вы не будете принимать меры по мадам, то поставите под сомнение все мои заявления, в том числе по Б", - писал Луценко.

Вероятно, он имел ввиду сына экс-вице-президента США Хантера Байдена, который входил в совет директоров компании Burisma. Луценко рассказывал о том, что у него "успешно движется дело Злочевского". Напомним, компанию Burisma контролирует бывший министр экологии Николай Злочевский.

Напомним, ранее в США задержали двух бизнесменов Игоря Фрумана и Льва Парнаса, которые являются клиентами Джулиани, а также помогали ему получить компромат на Байдена и документы о возможном вмешательстве Украины в выборы президента США-2016.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://intelligence.house.gov/uploadedfiles/20200114_-_hpsci_transmittal_letter_to_hjc_-_new_evidence.pdf?fbclid=IwAR0NB7a3tDHC_taoXoj5O82YDTj_Ntnq7VWvwQoa1hmGW0y27jqWttE7JwA
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...