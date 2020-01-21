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США разрабатывают вакцину против китайского коронавируса

Испытания новой вакцины начнутся через несколько месяцев, а в продаже она появится через год

21 января 2020, 09:39
Автор:

• Наталья Шевченко

В США Нацинститут здравоохранения разрабатывает вакцины против короновируса, от которого уже умерли люди в Китае. Об этом сообщил директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний доктора Энтони Фаучи, пишет CNN.

По его словам, тестирование нового лекарства начнется не раньше, чем через несколько месяцев, а в продаже оно может появиться только через год.

В связи с появлением нового вируса ВОЗ созывает срочное заседание комитета по чрезвычайным ситуациям.

Ранее "Комментарии" писали, что в Китае в начале января 2020 года стремительно увеличивается количество зараженных коронавирусом – новым видом смертельной пневмонии. Вирус активно распространяется по стране. Также случаи заболевания зафиксированы в Южной Корее, Таиланде, Японии. Стоит отметить, что за последние два дня новым неисследованным вирусом заразилось 139 человек.

По состоянию на 19 января, в Ухани зарегистрировано около 200 случаев заражения новым типом коронавируса, 25 человек уже выписаны из больниц, четыре человека умерли.






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Источник: https://edition.cnn.com/2020/01/20/health/coronavirus-nih-vaccine-development/index.html
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