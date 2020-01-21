Нью-Йорк хотят оградить 10-километровой стеной

В США во внешней гавани Нью-Йорка может появиться стена протяженностью в 9,5 километров. С такой инициативой выступил инженерный корпус американской армии, который ищет способы защитить самый крупный в Штатах город от наводнений, информирует FOX News.

Согласно информации издания, в связи с глобальным потеплением в ближайшем будущем губительные для Нью-Йорка наводнения могут происходить чаще. В связи с этим ученые уже разрабатывают проект стены, который будет готов через два года. Если Конгресс его утвердит, то на строительство заграждения может уйти до 25 лет, а также 119 млрд долларов.

К слову, президент США Дональд Трамп раскритиковал проект со стеной, назвав его глупым и вредящим экологии. В ответ на эти слова мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что отрицание Трампа изменений климата опасно и даже смертельно, напомнив, что только в урагане Сэнди город потерял 44 жителя.

Как ранее сообщали "Комментарии", американские чиновники хотят ввести ограничения относительно"родильного туризма". Так, президент Дональд Трамп хочет запретить выдавать детям гражданство по праву рождения в Штатах.

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