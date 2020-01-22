Трамп собирается ограничить въезд в США для граждан семи стран, - иноСМИ

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Президент США Дональд Трамп может расширение запрет на поездки для ряда
стран в ближайшие дни, сообщает Politico, ссылаясь на источник из окружения властей.
Администрация рассматривает семь стран, которые могут добавить к новым
иммиграционным ограничениям: Беларусь, Мьянма, Эритрея, Кыргызстан, Нигерия,
Судан и Танзания.
Отметим, что иммиграционные ограничения не
обязательно полностью запретят всем гражданам этих стран въезд в Соединенные
Штаты. Ограничения могут применяться только к определенным государственным
чиновникам или же к определенным типам виз.
Первый такой указ был подписан президентом три года назад, ограничив въезд
некоторых граждан из Ирана, Ливии, Сомали, Сирии и Йемена, а также из Венесуэлы
и Северной Кореи. У Трампа считают, что запрет на поездки был чрезвычайно
успешным в защите страны и повышении базового уровня безопасности во всем мире.
Тем не менее, пишет издание, любые новые ограничения могут обострить связи
с пострадавшими странами, некоторые из которых помогают США в таких вопросах,
как борьба с терроризмом. А с Беларусью, приводит пример медиа, США пытались
наладить отношения как со страной, долгое время пребывающей под влиянием
России.
Исполняющий обязанности министра национальной безопасности Чед Вольф в
пятницу признал, что США создают критерии для иностранных правительств, чтобы
помочь в проверке иностранных граждан, стремящихся въехать в Соединенные Штаты.
"Для небольшого числа стран, у которых нет ни воли, ни способности
придерживаться этих критериев, ограничения на поездки могут стать необходимыми
для смягчения угроз", - сказал он.
Ранее "Комментарии" сообщали, что в Сенате США начался процесс
импичмента Трампа.
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