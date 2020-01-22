Трамп собирается ограничить въезд в США для граждан семи стран, - иноСМИ

Президент США Дональд Трамп может расширение запрет на поездки для ряда стран в ближайшие дни, сообщает Politico, ссылаясь на источник из окружения властей.

Администрация рассматривает семь стран, которые могут добавить к новым иммиграционным ограничениям: Беларусь, Мьянма, Эритрея, Кыргызстан, Нигерия, Судан и Танзания.

Отметим, что иммиграционные ограничения не обязательно полностью запретят всем гражданам этих стран въезд в Соединенные Штаты. Ограничения могут применяться только к определенным государственным чиновникам или же к определенным типам виз.

Первый такой указ был подписан президентом три года назад, ограничив въезд некоторых граждан из Ирана, Ливии, Сомали, Сирии и Йемена, а также из Венесуэлы и Северной Кореи. У Трампа считают, что запрет на поездки был чрезвычайно успешным в защите страны и повышении базового уровня безопасности во всем мире.

Тем не менее, пишет издание, любые новые ограничения могут обострить связи с пострадавшими странами, некоторые из которых помогают США в таких вопросах, как борьба с терроризмом. А с Беларусью, приводит пример медиа, США пытались наладить отношения как со страной, долгое время пребывающей под влиянием России.

Исполняющий обязанности министра национальной безопасности Чед Вольф в пятницу признал, что США создают критерии для иностранных правительств, чтобы помочь в проверке иностранных граждан, стремящихся въехать в Соединенные Штаты.

"Для небольшого числа стран, у которых нет ни воли, ни способности придерживаться этих критериев, ограничения на поездки могут стать необходимыми для смягчения угроз", - сказал он.

Ранее "Комментарии" сообщали, что в Сенате США начался процесс импичмента Трампа.

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