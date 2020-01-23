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США ограничили въезд в страну для беременных

В США обеспокоены тем, что слишком много иностранцев едут в страну с целью родить там ребенка

23 января 2020, 22:08
Автор:

• Татьяна Веремеева

Государственный департамент США с 24 января 2020 года прекращает выдачу виз временного посетителя (B-1/B-2) иностранцам, которые едут в Штаты с целью родить там ребенка. Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Отмечается, что беременные женщины часто пытаются въехать в США для того, чтобы там родить ребенка. Делают это для того, чтобы малыш автоматически получил постоянное американское гражданство.

Правительство США приняло такое решение для того, чтобы повысить общественную безопасность, национальную безопасность, а также целостность страны, о чем говорится в сообщении. Кроме того, поток беременных женщин с других стран оказывает большую нагрузку на больницы, а также на налоговую систему США.

Ранее "Комментарии" писали, что Правительство утвердило Программу медицинских гарантий для граждан Украины. Большинство медицинских услуг будет финансировать государство. Программа предусматривает, что лечение детей до 16 лет будет бесплатным. Также не придется платить за медпомощь, связанную с родами.


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Источник: https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-press-secretary-regarding-birth-tourism-visa-regulation-rule-change/?utm_source=link&utm_medium=header
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