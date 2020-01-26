"Вся эта история с импичментом нарушит процесс выборов в США", - адвокат Трампа

Адвокат президента США Дональда Трампа Пэт Чиполлоне заявил, что процедура, посвященная импичменту американского лидера может оказать негативное влияние на будущие выборы, которые состоятся уже в этом году. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на западные источники.

Так, по словам правозащитника. если представителям Демократической партии удастся запретить Трампу баллотироваться на следующих президентских выборах, то это будет "самым большим вмешательством в выборы в американской истории".

Чиполлоне настаивает, что таким образом, Демократическая партия действует вопреки нормам американской конституции.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава Белого Дома в Вашингтоне Дональд Трамп обратился к американцам с трогательным видео, где призвал поддерживать его в непростой процедуре импичмента, затеянной Демократической партией.







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