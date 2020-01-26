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Главная Новости Мир США "Вся эта история с импичментом нарушит процесс выборов в США", - адвокат Трампа
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"Вся эта история с импичментом нарушит процесс выборов в США", - адвокат Трампа

Пэт Чиполлоне считает, что слушания по импичменту Трампа нарушают конституцию США

сегодня, 08:58
Автор:

• Екатерина Белоброва

Адвокат президента США Дональда Трампа Пэт Чиполлоне заявил, что процедура, посвященная импичменту американского лидера может оказать негативное влияние на будущие выборы, которые состоятся уже в этом году. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на западные источники.

Так, по словам правозащитника. если представителям Демократической партии удастся запретить Трампу баллотироваться на следующих президентских выборах, то это будет "самым большим вмешательством в выборы в американской истории".

Чиполлоне настаивает, что таким образом, Демократическая партия действует вопреки нормам американской конституции.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава Белого Дома в Вашингтоне Дональд Трамп обратился к американцам с трогательным видео, где призвал поддерживать его в непростой процедуре импичмента, затеянной Демократической партией.



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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/zashchita-trampa-schitaet-protsedura-impichmenta-1580019920.html
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