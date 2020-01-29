"Сделка века" Трампа вызвала протесты в Иерусалиме и забастовки в Секторе Газа

После того как американський президент Дональд Трамп озвучил представленную миру "сделку века" по ближневосточному урегулированию, в Секторе Газа и в Иерусалиме начались протесты. Об этом пишет The Jerusalem Post.

На демонстрацию против мирной сделки американского президента вышло около двухсот человек. . Полиция в Иерусалиме заявила, что демонстрация незаконная.

"Несколько человек арестованы за то, что они нарушали общественный порядок", - говорится в сообщении.

Как пишет "Аль-Макдизи" в Twitter, исламские силы в Секторе Газа призвали к всеобъемлющей забастовке всех объектов жизнеобеспечения в Газе, за исключением учреждений здравоохранения. Забастовки должны начаться в среду, 29 января.

Ранее Дональд Трамп презентовал "сделку века" по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что американский лидер Дональд Трамп анонсировал мирный план по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке накануне.

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