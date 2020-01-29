"Сделка века" Трампа вызвала протесты в Иерусалиме и забастовки в Секторе Газа

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После того как американський президент Дональд Трамп озвучил
представленную миру "сделку
века" по ближневосточному урегулированию, в
Секторе Газа и в Иерусалиме
начались протесты. Об этом пишет The Jerusalem Post.
На демонстрацию против мирной
сделки американского президента вышло около двухсот человек. . Полиция в Иерусалиме
заявила, что демонстрация незаконная.
"Несколько человек арестованы за то, что они нарушали
общественный порядок", - говорится в сообщении.
Как пишет "Аль-Макдизи" в Twitter, исламские силы в
Секторе Газа призвали к всеобъемлющей забастовке всех объектов жизнеобеспечения
в Газе, за исключением учреждений здравоохранения. Забастовки должны начаться в
среду, 29 января.
Ранее Дональд Трамп презентовал "сделку века" по
урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.
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