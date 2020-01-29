Сенаторы США выступили против "сделки века" Трампа

Американские сенаторы направили президенту страны Дональду Трампу письмо с критикой проекта "сделки века" по урегулированию палестино-израильского конфликта. Текст письма опубликовал сенатор Крис Ван Холлен на своей странице в Twitter.

Письмо подписали двенадцать членов американского Сената. Они выразили обеспокоенность тем, что "сделка века" является односторонней и не предусматривает участия Палестины.

По мнению сенаторов, осуществление предложенного Трампом плана будет означать игнорирование международного права и нарушит право Палестины на самоопределение.

В письме отмечается, что условия сделки дают Израилю возможность полной или частичной аннексии Западного берега реки Иордан.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что американский лидер Дональд Трамп анонсировал мирный план по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке накануне. Американский президент ожидает негативной реакции Палестины на этот план, но считает, что он пойдет им на пользу.

"Это отличный план. Это план, который действительно сработает", - заявил Трамп. Отметим, что речь идет о плане мирного урегулирования арабо-израильского конфликта, который администрация Трампа разрабатывает уже более трех лет под руководством советника и зятя президента США Джареда Кушнера.

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