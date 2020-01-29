Сенаторы США выступили против "сделки века" Трампа

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Американские сенаторы направили президенту страны Дональду
Трампу письмо с критикой проекта "сделки века" по урегулированию
палестино-израильского конфликта. Текст письма опубликовал сенатор Крис Ван
Холлен на своей странице в Twitter.
Письмо подписали
двенадцать членов американского Сената. Они выразили обеспокоенность тем, что
"сделка века" является односторонней и не предусматривает участия
Палестины.
По мнению сенаторов, осуществление
предложенного Трампом плана будет означать игнорирование международного права и
нарушит право Палестины на самоопределение.
В письме отмечается,
что условия сделки дают Израилю возможность полной или частичной аннексии
Западного берега реки Иордан.
"Это отличный план. Это план, который действительно сработает", - заявил Трамп. Отметим, что речь идет о плане мирного урегулирования арабо-израильского конфликта, который администрация Трампа разрабатывает уже более трех лет под руководством советника и зятя президента США Джареда Кушнера.
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