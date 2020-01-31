Язык

Українська

Русский

Coinspot 31.01.2020

BTC/USD

8 971.53

ETH/USD

171.33

LTC/USD

58.18

НБУ 31.01.2020

USD/UAH

24.4

EUR/UAH

26.8

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Мир США Журналистка, обвинившая Трампа в изнасиловании, нашла платье со следами ДНК
НОВОСТИ Все новости

Журналистка, обвинившая Трампа в изнасиловании, нашла платье со следами ДНК

Теперь Джин Кэролл требует у Дональда Трампа сдать анализ ДНК, чтобы сверить биоматериалы

сегодня, 11:36
Автор:

• Екатерина Белоброва

Американская журналистка Джин Кэролл, известная тем, что подала исковое заявление против президента США Дональда Трампа об изнасиловании  в период бурной молодости главы Белого Дома, обнаружила в своем гардеробе платье, в котором была в вечер предполагаемого преступления. Об этом сообщает Associated Press.

Так, истица сообщила, что после проведения анализа, на ткани были обнаружены четыре образца биологического материала, один из которых принадлежит мужчине. Теперь Кэролл через своих адвокатов требует у Трампа сдать на анализы образцы своей слюны, чтобы подтвердить или опровергнуть давний инцидент, принесший молодой девушке моральные страдания.

Администрация Белого Дома не дала комментариев по этому поводу.

Издание также отметила, что платье со следами ДНК президента США также фигурировало в громком политическом и сексуальном скандале, который разгорелся в 1998 году, после того как 22-летняя сотрудница Белого дома Моника Левински заявила о сексуальных отношениях с Биллом Клинтоном.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о скандале, в котором принял участие народный депутат от партии "Слуга народа", имеющий судимость за изнасилование, что привело к его изгнанию из политического состава фракции.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://apnews.com/0475983f6c1e40628d2a3058e270a747
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...