Журналистка, обвинившая Трампа в изнасиловании, нашла платье со следами ДНК

Американская журналистка Джин Кэролл, известная тем, что подала исковое заявление против президента США Дональда Трампа об изнасиловании в период бурной молодости главы Белого Дома, обнаружила в своем гардеробе платье, в котором была в вечер предполагаемого преступления. Об этом сообщает Associated Press.

Так, истица сообщила, что после проведения анализа, на ткани были обнаружены четыре образца биологического материала, один из которых принадлежит мужчине. Теперь Кэролл через своих адвокатов требует у Трампа сдать на анализы образцы своей слюны, чтобы подтвердить или опровергнуть давний инцидент, принесший молодой девушке моральные страдания.

Администрация Белого Дома не дала комментариев по этому поводу.

Издание также отметила, что платье со следами ДНК президента США также фигурировало в громком политическом и сексуальном скандале, который разгорелся в 1998 году, после того как 22-летняя сотрудница Белого дома Моника Левински заявила о сексуальных отношениях с Биллом Клинтоном.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о скандале, в котором принял участие народный депутат от партии "Слуга народа", имеющий судимость за изнасилование, что привело к его изгнанию из политического состава фракции.

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