В рукописи книги Болтона говорится, что Трамп поручил ему помочь с кампанией давления на Украину в начале мая, – New York Times

Президент США Дональд Трамп поручил своему бывшему советнику по национальной безопасности Джону Болтону помочь в его кампании по давлению на Украину, чтобы достать компромат на демократов в начале мая прошлого года. Об этом говорится в записях самого Болтона, которыми располагает The New York Times, передает CNN.



По словам Болтона, Трамп сказал ему позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы убедиться, что новоизбранный глава государства встретится со своим личным адвокатом Руди Джулиани.

В пятницу Трамп опроверг это утверждение в своем заявлении.

"Я никогда не поручал Джону Болтону организовать встречу для Руди Джулиани, одного из величайших борцов с коррупцией в Америке и, безусловно, величайшего мэра в истории Нью-Йорка, чтобы встретиться с президентом Зеленским, – сказал Трамп. – Этой встречи никогда не было".

Попытки Трампа оказать давление на Украину, чтобы расследовать дело Хантера Байдена и Джо Байдена, его потенциального соперника на выборах 2020 года, находятся в центре процесса импичмента президента. Трамп и его союзники неоднократно делали необоснованные и ложные заявления, утверждая, что Байдены причастны к коррупции в Украине.

Болтон в свою очередь пишет, что он никогда не звонил Зеленскому. Он утверждает, что запрос Трампа пришел во время разговора в Овальном кабинете, в котором участвовали Джулиани, исполняющий обязанности главы администрации Белого дома Мик Малвани и советник Белого дома Пэт Чиполлоне. Последний возглавлял группу защиты президента в процессе импичмента.

Ранее "Комментарии" писали, что бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон раскритиковал внешнюю политику Дональда Трампа на закрытой встрече.

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