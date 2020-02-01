Йованович уволилась из Госдепа США, - СМИ

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
8 971.53
ETH/USD
171.33
LTC/USD
58.18
USD/UAH
24.4
EUR/UAH
26.8
RUB/UAH
0.36
Бывший посол США в Украине Мари Йованович ушла в отставку с Государственного
департамента. Об этом, ссылаясь на высокопоставленного чиновника
Госдепартамента, пишет CNN.
Отмечается, что неизвестно, когда она вышла на пенсию,
однако, по словам чиновника, это произошло примерно в последние две недели.
Йованович более 30 лет работала на дипломатической службе, ранее она была
отстранена от должности посла в Украине по указу президента Дональда Трампа.
Йованович является четвертым высокопоставленным должностным лицом Госдепартамента, которые закончили свои обязанности после начала расследования по импичменту Трампа из-за давления на Украину. Предыдущие уволенные - бывший посол США в Украине Билл Тейлор, бывший специальный представитель по Украине Курт Волкер, и Майкл МакКинли - бывший старший советник госсекретаря Майка Помпео.
Как ранее сообщало издание "Комментарии" , Трамп не считает угрозой свою реплику о Йованович. Американский президент Дональд Трамп не считает "угрозой" свое высказывание в адрес бывшего посла США в Украине Мари Йованович в Twitter, что он разместил во время ее выступления в Палате представителей.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости