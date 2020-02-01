Язык

Українська

Русский

Coinspot 01.02.2020

BTC/USD

8 971.53

ETH/USD

171.33

LTC/USD

58.18

НБУ 01.02.2020

USD/UAH

24.4

EUR/UAH

26.8

RUB/UAH

0.36

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Мир США Йованович уволилась из Госдепа США, - СМИ
НОВОСТИ Все новости

Йованович уволилась из Госдепа США, - СМИ

Йованович более 30 лет работала на дипломатической службе

сегодня, 05:00
Автор:

• Ольга Чародий

Бывший посол США в Украине Мари Йованович ушла в отставку с Государственного департамента. Об этом, ссылаясь на высокопоставленного чиновника Госдепартамента, пишет CNN.

Отмечается, что неизвестно, когда она вышла на пенсию, однако, по словам чиновника, это произошло примерно в последние две недели. Йованович более 30 лет работала на дипломатической службе, ранее она была отстранена от должности посла в Украине по указу президента Дональда Трампа.

Йованович является четвертым высокопоставленным должностным лицом Госдепартамента, которые закончили свои обязанности после начала расследования по импичменту Трампа из-за давления на Украину. Предыдущие уволенные - бывший посол США в Украине Билл Тейлор, бывший специальный представитель по Украине Курт Волкер, и Майкл МакКинли - бывший старший советник госсекретаря Майка Помпео.

Как ранее сообщало издание "Комментарии" , Трамп не считает угрозой свою реплику о Йованович. Американский президент Дональд Трамп не считает "угрозой" свое высказывание в адрес бывшего посла США в Украине Мари Йованович в Twitter, что он разместил во время ее выступления в Палате представителей.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://edition.cnn.com/politics/live-news/trump-impeachment-trial-01-31-20/h_28f962b73538150ca02c4936765d83dd
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...