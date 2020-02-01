США нанесли удар по главарю Аль-Каиды в Йемене, - СМИ

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Американские военные нанесли авиаудар
по лидеру Аль-Каиды в Йемене Касиму аль-Райми. Об этом сообщает The New York
Times.
Вероятно, в результате авиаудара
погиб аль-Райми, онако официального подтверждения его смерти поеп нет.
Как пишет издание, если его смерть
подтвердится, его гибель станет значительным ударом по йеменской ветви
террористической организации. Несмотря
на то, что способность организации атаковать цели на Западе в последние годы
была невелика благодаря американским авиаударам, она все еще несет опасность,
считают американские чиновники.
Ранее США обещала награду за Аль-Райми
- $5 млн тому человек, который предоставить информацию о нахождении боевика.
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