В Йемене ликвидировали главаря "Аль-Каиды"

В Йемене США ликвидировали главаря террористической группировки Аль-Каида Касима ар-Рими, сообщает пресс-служба Белого дома.

"По указанию президента Дональда Трампа Соединенные Штаты провели в Йемене контртеррористическую операцию, в ходе которой был успешно ликвидирован Касем ар-Райми, основатель и главарь Аль-Каиды на Аравийском полуострове, который был помощником главаря Аль-Каиды Аймана аз-Завахири", − говорится в сообщении Белого дома.

В Вашингтоне подчеркнули, что спецоперация была произведена для защиты национальной безопасности США.

"Его смерть еще больше разрушает Аль-Каиду на Аравийском полуострове и глобальное движение Аль-Каида и приближает нас к устранению угроз, которые эти группировки представляют для нашей национальной безопасности",- сказано в сообщении.

Ранее о том, что лидера ИГ ликвидировали американские спецназовцы сообщил президент США Дональд Трамп.

Как сообщал портал "Комментарии", президент США Дональд Трамп сообщил, что еще один лидер террористов "Исламского государства", который мог возглавить группировку после смерти Абу Бакр аль-Багдади, уничтожен американскими войсками.

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