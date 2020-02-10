Самый богатый человек в мире рассказал, что перевернуло его жизнь и привело к успеху

Основатель Amazon, миллиардер Джефф Безос, который является богатейшим человеком мира, рассказал о моменте, который перевернул его жизнь и привел к успеху. Как пишет CNBC, он произошел еще в Принстоском университете, где Безос изучал теоретическую физику, пишет "Лента.ру".

По словам миллиардера, он несколько часов не мог решить дифференциальное уравнение. Безос попросил о помощи соседа по комнате, однако и он не смог найти решение. Затем они позвали третьего студента — тот дал ответ всего за минуту, просто взглянув на уравнение. Затем этот студент объяснил Безосу ход мыслей, который привели его к решению.

Именно в этот момент будущий основатель Amazon понял, что его образ мышления просто не подходит для занятий теоретической физикой. Он сменил специальность на программирование, а потом решил заняться бизнесом. В 1986 году Безос выпустился из Принстонского университета и спустя восемь лет основал книжный интернет-магазин Amazon.

Как сообщало издание "Комментарии", основатель транснациональной компании Amazon и самый богатый человек по версии журнала Forbes Джефф Безос сделал своей новой пассии Лорен Санчес великолепный рождественский подарок, а зимние каникулы пара влюбленных совместно проведет в тропиках. Об этом передает издание The Sun.

Так, папарацци уже заприметили пару на французском курорте Сен-Бартс, у Санчес на руке мерцало кольцо с бриллиантом, обрамленным в виде сердца. Таким образом, Безос мог одновременно исполнить два намерения: и поздравить любимую с Рождеством, и проявить серьезные намерения в отношении неё.

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