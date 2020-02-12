Немецкая разведка и ЦРУ имели доступ к секретной информации сотни стран

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Центральное разведывательное управление США было тайным владельцем компании, которая делала шифровальные устройства и линии связи для разведывательных агентств по всему миру.
В сотрудничестве с немецкой разведкой ЦРУ следило, как иностранные правительства, в том числе дружеские, невольно раскрывали свои секреты.
Открытие, описанное в докладе ЦРУ как "разведывательный переворот века", было впервые представлено в совместном расследовании газеты Washington Post и немецкого вещателя ZDF.
Компания Crypto AG была доминирующим производителем
шифровальных устройств со времен Второй мировой войны до начала XXI века.
Существовало также секретное совместное партнерство между ЦРУ и западногерманской разведкой, которое было известно под кодовыми названиями "Тезаурус" и "Рубикон".
"Иностранные правительства платили хорошие деньги США и Западной Германии за возможность прочтения их самых секретных сообщений по крайней мере двумя зарубежными странами" – говорится в докладе ЦРУ.
Немецкое шпионское агентство, BND, покинуло операцию в начале 1990-х годов из-за страха разоблачения, но ЦРУ не продавало активы компании до 2018 года.
Ни Китай, ни Советский Союз не покупали шифровальные устройства компании Crypto, подозрительно относились к ее происхождению, но компания продавала свою продукцию в более чем в 100 других стран.
Иран также был клиентом Crypto, что позволило ЦРУ и Агентству национальной безопасности (АНБ) шпионить за революционным правительством в Тегеране во время кризиса с заложниками 1979 года. Американская разведка также смогла подслушать, как ливийские официальные лица поздравляли друг друга с бомбардировкой Берлинской дискотеки в 1986 году.
Как сообщало издание
"Комментарии", ЦРУ США обучало и
тестировало животных для использования их в секретные миссии в 1960-х
годах. Дельфины были одними из нескольких видов животных которых ЦРУ
обучало для работы на правительство
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