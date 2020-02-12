Язык

Українська

Русский

Coinspot 12.02.2020

BTC/USD

9 801,50

ETH/USD

222,70

LTC/USD

74,28

НБУ 12.02.2020

USD/UAH

24,58

EUR/UAH

26,83

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир США Немецкая разведка и ЦРУ имели доступ к секретной информации сотни стран
НОВОСТИ Все новости

Немецкая разведка и ЦРУ имели доступ к секретной информации сотни стран

Германия и ЦРУ следили, как иностранные правительства раскрывали свои секреты

сегодня, 08:58
Автор:

• Наталья Шевченко

Немецкая разведка и ЦРУ имели доступ к секретной информации сотни стран

Центральное разведывательное управление США было тайным владельцем компании, которая делала шифровальные устройства и линии связи для разведывательных агентств по всему миру. 

В сотрудничестве с немецкой разведкой ЦРУ следило, как иностранные правительства, в том числе дружеские, невольно раскрывали свои секреты. 

Открытие, описанное в докладе ЦРУ как "разведывательный переворот века", было впервые представлено в совместном расследовании газеты Washington Post и немецкого вещателя ZDF. 

Компания Crypto AG была доминирующим производителем шифровальных устройств со времен Второй мировой войны до начала XXI века.

Существовало также секретное совместное партнерство между ЦРУ и западногерманской разведкой, которое было известно под кодовыми названиями "Тезаурус" и "Рубикон". 

"Иностранные правительства платили хорошие деньги США и Западной Германии за возможность прочтения их самых секретных сообщений по крайней мере двумя зарубежными странами" – говорится в докладе ЦРУ. 

Немецкое шпионское агентство, BND, покинуло операцию в начале 1990-х годов из-за страха разоблачения, но ЦРУ не продавало активы компании до 2018 года.

Ни Китай, ни Советский Союз не покупали шифровальные устройства компании Crypto, подозрительно относились к ее происхождению, но компания продавала свою продукцию в более чем в 100 других стран. 

Иран также был клиентом Crypto, что позволило ЦРУ и Агентству национальной безопасности (АНБ) шпионить за революционным правительством в Тегеране во время кризиса с заложниками 1979 года. Американская разведка также смогла подслушать, как ливийские официальные лица поздравляли друг друга с бомбардировкой Берлинской дискотеки в 1986 году.    

Как сообщало издание "Комментарии", ЦРУ США обучало и тестировало животных для использования их в секретные миссии в 1960-х годах.  Дельфины были одними из нескольких видов животных которых ЦРУ обучало для работы на правительство


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.zdf.de/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...