NASA вновь отложила запуск грузовика на МКС

Национальное аэрокосмическое агентство NASA вновь перенесло запуск грузового космического корабля Cygnus к Международной космической станции. Новая дата пуска ракеты-носителя назначена на 14 февраля.

Как сообщили в Агентстве, запуск отложен чтобы дождаться лучших погодных условий, а также проверить датчики систем управления и обновить материалы для исследований. По новому графику космический грузовик должен пристыковаться к МКС 16 февраля.

Изначально запуск планировали провести 10 февраля с космодрома Уоллопс, однако его отменили менее чем за 3 минуты до старта по техническим и метеорологическим причинам. После этого запуск отложили до 13 февраля.

Запуск станет 13 по счету полетом грузового корабля к МКС. Космический аппарат должен доставить на борт станции 3,6 тонны груза, в который входит продовольствие а также оборудование и материалы для научных работ.

Как сообщал портал "Комментарии", Илон Маск заявил, что компания SpaceX планирует отправить астронавтов NASA в космос в период с апреля по июнь этого года. Миссия, получившая название Demo-2 доставит экипаж на Международную космическую станцию.

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