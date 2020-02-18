Apple ограничивает поставки iPhone и эвакуация пассажиров Diamond Princess: дайджест ночных новостей

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Глава Мюнхенской конференции попал на Миротворец
Председатель Мюнхенской конференции по безопасности
Вольфганг Ишингер попал в базу скандального сайта Миротворец за подписание
плана по мирному урегулированию на Донбассе.
Авторы ресурса обвиняют Ишингера в "покушении на
суверенитет и территориальную целостность Украины", "участии в
пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины" и
"манипулировании общественно значимой информацией".
Apple ограничивает поставки iPhone из-за коронавируса
Поставки iPhone будут временно ограничены из-за сложностей в
работе предприятий-поставщиков Apple в Китае, вызванных коронавирусом.
Из-за снижения спроса в Китае по той же причине доходы Apple в текущем квартале будут ниже ранее объявленных прогнозных показателей.
Компания заверила, что розничные точки продаж в Китае будут
возобновлять свою работу, как только это будет возможно.
Пассажиры Diamond Princess начнут высаживать с лайнера 19 февраля
Пассажиры круизного судна Diamond Princess, у которых не было выявлено заражение коронавирусом, смогут начать покидать лайнер с 19 февраля. Ожидается, что такие пассажиры покинут судно к 21 числу.
Мотор объявил имя нового главного тренера
Сильнейший украинский гандбольный клуб Мотор наконец-то
нашел себе нового тренера, официально объявив о назначении 49-летнего Гинтараса
Савукинаса. Контракт с литовским специалистом рассчитан на два года и начнет
действовать с 1 июля 2020 года.
В данный момент Савукинас возглавляет финский Рихимян Кокс,
который является регулярным участником Лиги чемпионов.
В Киеве столкнулись
три автомобиля такси
На бульваре Дружбы народов в Киеве столкнулись сразу четыре
автомобиля, три из которых принадлежат разным службам такси.
Автомобили служб такси Bolt, Uber и Uklon выстроились в ряд
на светофоре возле PecherSky. Пока водители ожидали зеленого сигнала светофора
в них влетел Audi, в результате чего машины столкнулись. У водителя Audi
обнаружили признаки алкогольного опьянения.
В ДТП пострадал лишь сам вероятный виновник. Он прихрамывал,
но госпитализации не потребовал. Водители и пассажиры трех служб такси
отделались легким испугом
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