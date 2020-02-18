Apple ограничивает поставки iPhone и эвакуация пассажиров Diamond Princess: дайджест ночных новостей

Глава Мюнхенской конференции попал на Миротворец

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер попал в базу скандального сайта Миротворец за подписание плана по мирному урегулированию на Донбассе.

Авторы ресурса обвиняют Ишингера в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины", "участии в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины" и "манипулировании общественно значимой информацией".

Apple ограничивает поставки iPhone из-за коронавируса

Поставки iPhone будут временно ограничены из-за сложностей в работе предприятий-поставщиков Apple в Китае, вызванных коронавирусом.

Из-за снижения спроса в Китае по той же причине доходы Apple в текущем квартале будут ниже ранее объявленных прогнозных показателей.

Компания заверила, что розничные точки продаж в Китае будут возобновлять свою работу, как только это будет возможно.

Пассажиры Diamond Princess начнут высаживать с лайнера 19 февраля

Пассажиры круизного судна Diamond Princess, у которых не было выявлено заражение коронавирусом, смогут начать покидать лайнер с 19 февраля. Ожидается, что такие пассажиры покинут судно к 21 числу.

Мотор объявил имя нового главного тренера

Сильнейший украинский гандбольный клуб Мотор наконец-то нашел себе нового тренера, официально объявив о назначении 49-летнего Гинтараса Савукинаса. Контракт с литовским специалистом рассчитан на два года и начнет действовать с 1 июля 2020 года.

В данный момент Савукинас возглавляет финский Рихимян Кокс, который является регулярным участником Лиги чемпионов.

В Киеве столкнулись три автомобиля такси

На бульваре Дружбы народов в Киеве столкнулись сразу четыре автомобиля, три из которых принадлежат разным службам такси.

Автомобили служб такси Bolt, Uber и Uklon выстроились в ряд на светофоре возле PecherSky. Пока водители ожидали зеленого сигнала светофора в них влетел Audi, в результате чего машины столкнулись. У водителя Audi обнаружили признаки алкогольного опьянения.

В ДТП пострадал лишь сам вероятный виновник. Он прихрамывал, но госпитализации не потребовал. Водители и пассажиры трех служб такси отделались легким испугом

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