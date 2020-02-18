"Можем решить проблему за час, но тогда погибнут миллионы людей": Трамп пояснил свои переговоры с талибами Афганистана

США способны в одночасье решить проблему Афганистана, но это привело бы к гибели миллионов людей, поэтому Вашингтон ведет переговоры с террористическим движением "Талибан". Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на западную прессу.

"Мы могли бы покончить с этим быстро и легко, если бы я хотел убить миллионы людей. Я не хочу убивать миллионы, так что мы ведем переговоры с "Талибаном", - пояснил глава Белого Дома и добавил, что вся администрация следит за развитием событий.

Ранее американское издание Associated Press сообщило со ссылкой на неназванного американского чиновника, что США и талибы достигли соглашения о перемирии, и вскоре оно вступит в силу. Это соглашение о "снижении уровня насилия" на семь дней касается всего Афганистана, отмечает источник, в частности афганских правительственных сил.

Аноним отметил, по этому соглашению пойдут межафганские мирные переговоры, если "Талибан" выполнит его условия. Соглашение о перемирии также может привести к выводу американских войск из Афганистана.

Напомним, ранее портал "Комментарии" анализировало непростые взаимоотношения между Дональдом Трампом и представителем экстремистской организации "Талибан". Отметим, что афганские власти контролируют только половину территории своей страны. По состоянию на 2019 год, свыше 50 тыс. участников Талибан удерживают 14% территории Афганистана. Даже больше, чем в 2001 году, когда американцы наносили массированные авиаудары по их позициям и загнали Талибан в подполье. Остальная территория либо вообще никем не контролируется, либо находится в руках других экстремистских группировок.

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