Язык

Українська

Русский

Coinspot 19.02.2020

BTC/USD

9 795,04

ETH/USD

249,41

LTC/USD

70,61

НБУ 19.02.2020

USD/UAH

24,47

EUR/UAH

26,52

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир США "Можем решить проблему за час, но тогда погибнут миллионы людей": Трамп пояснил свои переговоры с талибами Афганистана
НОВОСТИ Все новости

"Можем решить проблему за час, но тогда погибнут миллионы людей": Трамп пояснил свои переговоры с талибами Афганистана

В вооруженном конфликте в Афганистане США используют метод дипломатии

18 февраля 2020, 22:34 301
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Можем решить проблему за час, но тогда погибнут миллионы людей": Трамп пояснил свои переговоры с талибами Афганистана

США способны в одночасье решить проблему Афганистана, но это привело бы к гибели миллионов людей, поэтому Вашингтон ведет переговоры с террористическим движением "Талибан".  Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина", ссылаясь на западную прессу.

"Мы могли бы покончить с этим быстро и легко, если бы я хотел убить миллионы людей. Я не хочу убивать миллионы, так что мы ведем переговоры с "Талибаном", - пояснил глава Белого Дома и добавил, что вся администрация следит за развитием событий.

Ранее американское издание Associated Press сообщило со ссылкой на неназванного американского чиновника, что США и талибы достигли соглашения о перемирии, и вскоре оно вступит в силу. Это соглашение о "снижении уровня насилия" на семь дней касается всего Афганистана, отмечает источник, в частности афганских правительственных сил.

Аноним отметил, по этому соглашению пойдут межафганские мирные переговоры, если "Талибан" выполнит его условия. Соглашение о перемирии также может привести к выводу американских войск из Афганистана.

Напомним, ранее портал "Комментарии" анализировало непростые взаимоотношения между Дональдом Трампом и представителем экстремистской организации "Талибан".  Отметим, что афганские власти контролируют только половину территории своей страны. По состоянию на 2019 год, свыше 50 тыс. участников Талибан удерживают 14% территории Афганистана. Даже больше, чем в 2001 году, когда американцы наносили массированные авиаудары по их позициям и загнали Талибан в подполье. Остальная территория либо вообще никем не контролируется, либо находится в руках других экстремистских группировок.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ua.interfax.com.ua/news/general/642057.html
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...