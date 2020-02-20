Трамп предлагал Ассанжу помилование, в Белом Доме отрицают

Президент США Дональд Трамп предлагал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу помилование. Об этом сообщает The Guardian.

В сообщении Лондонского суда говорится, что помилование было возможно при условии, если Ассанж сказал бы, что Россия не была вовлечена в утечку электронных писем Демократической партии.

Сообщается, что такие условия были озвучены в Вестминстерском суде, чтобы заблокировать попытки экстрадировать Ассанжа в США.

В Белом доме опровергли заявление адвоката Джулиана Ассанжа о том, что президент США Дональд Трамп предложил помиловать основателя Wikileaks, если тот скажет, что Россия не имеет ничего общего со взломом серверов Демократической партии во время выборов 2016 года, сообщает The Week.

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем заявила, что Трамп "никогда не разговаривал" с Дейной Рорабейкером "на эту или подобную ей тему", и назвала информацию защиты Ассанжа "абсолютным фейком и абсолютной ложью".

Как ранее сообщал сайт "Комментарии", состояние здоровья основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который отбывает наказание в тюрьме для особо опасных преступников Белмарш в Великобритании, находится под угрозой. Об этом заявили врачи в письме к министру внутренних дел Великобритании Прити Пател. Отмечается, что Ассанж нуждается в срочной медицинской и психологической помощи. "С медицинской точки зрения, ситуация неотложная. Нельзя терять время" - говорится в письме. Медики утверждают, что его необходимо перевести из тюрьмы в университетскую клинику, поскольку есть "реальные опасения", что в случае неоказания помощи он "может умереть". По их словам, оценку состояния Ассанжа они давали на основе свидетельств очевидцев судебных слушаний 21 октября и отчета спецпредставителя ООН по расследованию пыток.

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж не будет выдан ни одной стране с смертной казнью. Об этом заявил британский министр по делам Америки и Европы Алан Дункан после встречи с министром иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия. "Основатель WikiLeaks не будет выдан ни одной стране, где применяется смертная казнь. Между двумя странами (Великобританией и Эквадором) была достигнута договоренность об этом", - говорится в сообщении министра.





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