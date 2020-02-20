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Умер изобретатель команд «копировать» и «вставить»

Американский информатик Ларри Теслер создавший команды "копировать" и "вставить" скончался в США в возрасте 74 лет.

сегодня, 10:27
Автор:

• Наталья Шевченко

Умер изобретатель команд «копировать» и «вставить»

Умер Ларри Теслер, который изобрел набор компьютерных команд "вырезать", "копировать", "вставить", пишет Daily Mail. 

"Ларри Теслер был научным сотрудником в Xerox и изобретателем "вырезать/копировать" и "вставить" и много чего ещё. Благодаря его революционным идеям ваш рабочий день проходит легче. В понедельник Ларри скончался", — говорится в сообщении компании Xerox в Twitter.

 Теслер окончил Стэнфордский университет в 1965 году, в 1973-м присоединился к научно-исследовательскому центру Xerox PARC. В этом центре, в частности, были изобретены графический пользовательский интерфейс и компьютерная мышь.

В 1980 году Теслер начал сотрудничество с компанией Apple, где принимал участие в работе над несколькими продуктами, включая карманный персональный компьютер MessagePad и персональный компьютер Lisa, который считается предшественником Macintosh. После ухода из Apple в 1997 году информатик сотрудничал с несколькими корпорациями, работающими в сфере технологий, включая Amazon и Yahoo!. Причина смерти Теслера не сообщается.

Как сообщало издание "Комментарии", Американский журналист и писатель, известный созданием направления в литературе "новая журналистика"  Том Вулф скончался в возрасте 88 лет в Нью-Йорке.


Слова и внешность Тома Вулфа были легко узнаваемы в круге исследователей журналистики и самих журналистов. Он всегда носил один из своих 32 белых фланелевых костюмов, выкроенных по размеру и одну из его 75 рубашек разных цветов. Он сам разработал модель своих туфель, сделанных в Лондоне, пишет Le Monde.

 





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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-8023529/The-man-invented-cut-copy-paste-commands-computers-died-age-74.html
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