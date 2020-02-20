Умер изобретатель команд «копировать» и «вставить»

Умер Ларри Теслер, который изобрел набор компьютерных команд "вырезать", "копировать", "вставить", пишет Daily Mail.

"Ларри Теслер был научным сотрудником в Xerox и изобретателем "вырезать/копировать" и "вставить" и много чего ещё. Благодаря его революционным идеям ваш рабочий день проходит легче. В понедельник Ларри скончался", — говорится в сообщении компании Xerox в Twitter.

Теслер окончил Стэнфордский университет в 1965 году, в 1973-м присоединился к научно-исследовательскому центру Xerox PARC. В этом центре, в частности, были изобретены графический пользовательский интерфейс и компьютерная мышь.

В 1980 году Теслер начал сотрудничество с компанией Apple, где принимал участие в работе над несколькими продуктами, включая карманный персональный компьютер MessagePad и персональный компьютер Lisa, который считается предшественником Macintosh. После ухода из Apple в 1997 году информатик сотрудничал с несколькими корпорациями, работающими в сфере технологий, включая Amazon и Yahoo!. Причина смерти Теслера не сообщается.

Как сообщало издание "Комментарии", Американский журналист и писатель, известный созданием направления в литературе "новая журналистика" Том Вулф скончался в возрасте 88 лет в Нью-Йорке.





Слова и внешность Тома Вулфа были легко узнаваемы в круге исследователей журналистики и самих журналистов. Он всегда носил один из своих 32 белых фланелевых костюмов, выкроенных по размеру и одну из его 75 рубашек разных цветов. Он сам разработал модель своих туфель, сделанных в Лондоне, пишет Le Monde.









Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!