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В США нашли виновного в разжигании паники из-за коронавируса

Американские чиновники заявили, что фейки о коронавирусе создаются на пяти языках

сегодня, 19:48
Автор:

• Мария Чиренко

В США нашли виновного в разжигании паники из-за коронавируса

Американские чиновники утверждают, что за паникой вокруг эпидемии коронавируса COVID-19 стоит Россия, сообщает AFP.

"Тысячи учетных записей в социальных медиа, связанные с РФ, начали скоординированные усилия по распространению паники по новому коронавируса, усложняя глобальные усилия в борьбе с эпидемией", - рассказали чиновники.

В частности, фейковые новости распространяются через аккаунты в  Twitter, Facebook и Instagram. Информационная атака направлена на американские власти с целью ухудшения имиджа США в мире. В фейках, в частности, указывается, что коронавирус является биологическим оружием, которое было разработано США для "ведения экономической войны с Китаем". Американские чиновники отмечают, что фейки создаются английском, немецком,  французском, итальянском, испанском языках. 

"Цель РФ - посеять раздор и подорвать американские институты и общество изнутри, в том числе с помощью скрытых пиар-кампаний", - подчеркнул заместитель госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филип Рикер.

Отметим, по состоянию на утро 22 февраля заразились коронавирусом 77 889 человек. Скончались в результате заболевания 2 360 человек, а 20 869 — выздоровели.


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Источник: https://www.afp.com/en/news/15/russia-linked-disinformation-campaign-fueling-coronavirus-alarm-us-says-doc-1p718j2
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