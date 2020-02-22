В США нашли виновного в разжигании паники из-за коронавируса

Американские чиновники утверждают, что за паникой вокруг эпидемии коронавируса COVID-19 стоит Россия, сообщает AFP.



"Тысячи учетных записей в социальных медиа, связанные с РФ, начали скоординированные усилия по распространению паники по новому коронавируса, усложняя глобальные усилия в борьбе с эпидемией", - рассказали чиновники.



В частности, фейковые новости распространяются через аккаунты в Twitter, Facebook и Instagram. Информационная атака направлена на американские власти с целью ухудшения имиджа США в мире. В фейках, в частности, указывается, что коронавирус является биологическим оружием, которое было разработано США для "ведения экономической войны с Китаем". Американские чиновники отмечают, что фейки создаются английском, немецком, французском, итальянском, испанском языках.



"Цель РФ - посеять раздор и подорвать американские институты и общество изнутри, в том числе с помощью скрытых пиар-кампаний", - подчеркнул заместитель госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филип Рикер.



Отметим, по состоянию на утро 22 февраля заразились коронавирусом 77 889 человек. Скончались в результате заболевания 2 360 человек, а 20 869 — выздоровели.



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