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В Черное море вошел американский ракетный эсминец

Ракетный эсминец Arleigh Burke класса USS "Росс" (DDG 71) начал свой международный транзит через северный пролив по пути в Черное море

сегодня, 07:35
Автор:

• Наталья Шевченко

В Черное море вошел американский ракетный эсминец

Американский ракетный эсминец "Росс" прошел Босфор и впервые с начала 2020 года вошел в Черное море.   - сказано в заявлении ВМС США.

В командовании Шестого оперативного флота США назвали цель корабля. Тот пришел поддержать безопасность в регионе.

“Ракетный эсминец класса Arleigh Burke класса USS "Росс" (DDG 71) начал свой международный транзит через северный пролив по пути в Черное море 23 февраля 2020 года, чтобы провести операции по обеспечению безопасности на море и укрепить региональную стабильность, совместную готовность и военно-морской потенциал с нашими союзниками по НАТО и партнерами в регионе,

Заход эсминца в Черном море укрепят взаимодействие с союзниками и партнерами по НАТО и демонстрируют коллективную решимость по со безопасности Черного моря в рамках операции "Атлантическое решение".

“Этим визитом мы последовательно укрепляем наши отношения с нашими черноморскими партнерами. Постоянные операции в Черном море имеют решающее значение для создания безопасной морской среды и обеспечения свободы судоходства”, - подчеркнул командир "Росса".

Как сообщал портал "Комментарии", Россия усилила группировку в Азовском море малым противолодочным кораблем "Ейск" Черноморского флота ВМФ РФ.



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Источник: https://comments.ua
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