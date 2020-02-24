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Штаты усложняют правила выдачи Green Card

Получить в США Green Card станет сложнее

сегодня, 07:55
Автор:

• Наталья Шевченко

Штаты усложняют правила выдачи Green Card

С сегодняшнего дня Америка может отказать иностранцу во въезде или выдачи Green Card, исходя из уровня доходов или того, как часто человек пользуется программами социальной помощи, сообщает пресс секретарь Белого дома

По его словам, данное наводнение восстановит основополагающий правовой принцип, согласно которому новые члены общества должны быть финансово самостоятельными и не зависеть от щедрости налогоплательщиков США".

Также он отметил, что изменения должны сократить дефицит федерального бюджета. 

Также мы писали о том, что глава американского государства Дональд Трамп хочет своим указом отменить для детей мигрантов получение американского гражданства по праву рождения.

Президент США считает, что отмена такого способа получения гражданства не предполагает необходимость вносить изменения в Конституцию. А указ президента об отмене гражданства по праву рождения уже находится в разработке.

Как сообщало издание "Комментарии", министерство национальной безопасности США запускает специальное подразделение, которое будет заниматься нахождением и лишением гражданства и статуса постоянного резидента США тех людей, которые предоставили правительству ложную информацию о себе в ходе процесса натурализации


 

 


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Источник: https://publicpool.kinja.com/subject-statement-from-the-press-secretary-1841860953
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