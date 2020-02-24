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Харви Вайнштейн признан виновным в изнасиловании

Присяжные приняли решение о том, что Харви Вайнштейн отправится в тюрьму

сегодня, 20:41
Автор:

• Татьяна Веремеева

Харви Вайнштейн признан виновным в изнасиловании

Присяжные признали Харви Вайнштейна виновным в тяжком сексуальном преступлении и изнасиловании, но сняли с него самые серьезные обвинения – хищническое сексуальное насилие. Об этом сообщает The New York Times.

Сейчас Харви Вайнштейна немедленно отправили в тюрьму, где он будет ждать окончательного приговора.

Харви Вайнштейн, который еще недавно считался одним из самых влиятельных продюсеров в Голливуде, признали виновным в двух тяжких сексуальных преступлениях после суда на Манхеттене, который стал переломным моментом для движения #MeToo.

Присяжные признали Харви Вайнштейна виновным по двум пунктам обвинения: преступное сексуальное насилие первой степени и изнасилование третьей степени. Он был признан невиновным по двум пунктам обвинения в грабительском сексуальном насилии, что говорит о том, что один или несколько присяжных не поверили показаниям Аннабеллы Шиорры, актрисы, наиболее известной за ее работу в "Сопрано".

Вайнштейну грозит наказание от 5 до 25 лет по высшему обвинению.

Ранее "Комментарии" писали, что большое жюри суда Манхэттена предъявило обвинения в изнасиловании голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну в конце мая 2018 года.


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Источник: https://www.nytimes.com/2020/02/24/nyregion/harvey-weinstein-verdict.html?emc=edit_na_20200224&ref=headline&nl=breaking-news&campaign_id=60&instance_id=0&segment_id=21568&user_id=54725c8525c94ac4167588d4a705715e®i_id=106046959
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