Врач рассказал, как Трампа затаскивали в спортзал и ограничивали в еде

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Бывший главный врач Белого дома Ронни Джексон раскрыл секреты, как команда медиков пыталась приучить президента США Дональда Трампа к здоровому образу жизни, правильному питанию и физкультуре, передает The New York Times.
Ронни Джексон признал, что ему не удалось реализовать
запланированные им изменения образа жизни президента, а именно - изменить его
диету и приучить Дональда Трампа к регулярным физическим упражнениям.
Президент США известный любитель фаст-фуда и диетической
колы. Дональд Трамп часто играет в гольф, но не посещает спортзал и не
занимается другими видами спорта. Трамп придерживается мнения, что тело
человека имеет ограниченный ресурс, и тратить его на упражнения
нецелесообразно. Вместе с тем президент совершенно не употребляет алкоголь.
"С упражнениями у нас не получилось, как я это планировал", - рассказал Джексон, - Но мы работали над его диетой. Мы ограничивали доступ к мороженому, добавляли цветную капусту к картофельному пюре".
Как сообщало издание "Комментарии", Трамп похвастался своей прической и отметил, что волосы у него лучше, чем у большинства друзей.
По словам Трампа, он готов был провести митинг на открытом стадионе, а не в крытом помещении, чтобы вместить всех сторонников. И даже не побоялся бы намочить свою знаменитую прическу.
Напомним, что волосы президента США Дональда Трампа не раз становилась поводом для обсуждений в соцсетях. В 2012 году певица Шер засомневалась в том, что у Трампа натуральные волосы. Трамп ответил на это, заявив, что, в отличие от Шер, у него все натуральное. В итоге певица демонстративно отказалась от покупок в сети Macys, совладельцем которой является Трамп.
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