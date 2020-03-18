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США и Канада закрывают границы между государствами

Взаимное закрытие границ подтвердили и США, и Канада

сегодня, 20:43
Автор:

• Антон Варанов

США и Канада закрывают границы между государствами

Сегодня, 18 марта, Соединенные Штаты Америки и Канада договорились о закрытии всех границ между государствами из-за распространения китайского коронавируса Covid-19. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своем официальном аккаунте в социальной сети Twitter.

"По взаимному согласию мы временно закроем нашу северную границу с Канадой. Это не отразится на торговле. Подробности — позже", — написал Дональд Трамп.

Также президент США во время своего брифинга уже заявлял о планах закрыть сухопутную границу и с Мексикой. А до этого он объявил чрезвычайное положение в Штатах из-за распространения новой вирусной болезни.

На фоне общенационального карантина Дональд Трамп также планирует выплатить всем американцам по 1000 долларов — всего около 850 миллиардов долларов. Границы с Европейским Союзом они уже закрыли, а сам президент показал отрицательный тест на коронавирус.

Как сообщал портал "Комментарии", в Украине в супермаркетах АТБ с завтрашнего дня ограничат продажу товаров в одни руки из-за всеобщей паники на фоне пандемии коронавируса.


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Источник: https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1240271178692005889
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