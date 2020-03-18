США и Канада закрывают границы между государствами

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Сегодня, 18 марта,
Соединенные Штаты Америки и Канада договорились о закрытии всех границ между
государствами из-за распространения китайского коронавируса Covid-19. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в
своем официальном аккаунте в социальной сети Twitter.
"По взаимному согласию
мы временно закроем нашу северную границу с Канадой. Это не отразится на
торговле. Подробности — позже", — написал Дональд Трамп.
Также президент США во
время своего брифинга уже заявлял о планах закрыть сухопутную границу и с
Мексикой. А до этого он объявил чрезвычайное положение в Штатах из-за
распространения новой вирусной болезни.
На фоне
общенационального карантина Дональд Трамп также планирует выплатить всем
американцам по 1000 долларов — всего около 850 миллиардов долларов. Границы с
Европейским Союзом они уже закрыли, а сам президент показал отрицательный тест
на коронавирус.
Как сообщал портал "Комментарии",
в Украине в супермаркетах АТБ с завтрашнего дня ограничат продажу товаров в одни руки из-за всеобщей паники на фоне пандемии коронавируса.
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