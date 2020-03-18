США и Канада закрывают границы между государствами

Сегодня, 18 марта, Соединенные Штаты Америки и Канада договорились о закрытии всех границ между государствами из-за распространения китайского коронавируса Covid-19. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своем официальном аккаунте в социальной сети Twitter.



"По взаимному согласию мы временно закроем нашу северную границу с Канадой. Это не отразится на торговле. Подробности — позже", — написал Дональд Трамп.

Также президент США во время своего брифинга уже заявлял о планах закрыть сухопутную границу и с Мексикой. А до этого он объявил чрезвычайное положение в Штатах из-за распространения новой вирусной болезни.

На фоне общенационального карантина Дональд Трамп также планирует выплатить всем американцам по 1000 долларов — всего около 850 миллиардов долларов. Границы с Европейским Союзом они уже закрыли, а сам президент показал отрицательный тест на коронавирус.

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