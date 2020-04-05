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"Головы полетели": Трамп уволил генинспектора, который инициировал процесс его импичмента

По мнению президента Дональда Трампа, генеральный инспектор Майкл Аткинсон "поспешил и людей насмешил"

5 апреля 2020, 10:44 881
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Головы полетели": Трамп уволил генинспектора, который инициировал процесс его импичмента

Президент США Дональд Трамп уволил генерального инспектора разведывательных служб страны Майкла Аткинсона, который сыграл роль в запуске процедуры его импичмента. Об этом передает агентство "РБК-Украина".

Журналисты весьма удивились такому радикальному решению главы Белого Дома, учитывая, что Аткинсон всего лишь выполнял должностные полномочия.

"Я счел, что он справлялся со своей работой ужасно. Он взял жалобу осведомителя, которая оказалась фейком, и передал ее в Конгресс в спешном порядке", - ответил Трамп на такие вопросы.

Трамп, в частности, недоволен тем, что Аткинсон не обсудил жалобу с ним перед тем, как обратиться в Конгресс.

"Этот генеральный инспектор не встречался со мной. Как он мог пойти в Конгресс с этой ужасной, неточной жалобой осведомителя, не увидевшись со мной и даже не попросив о встрече со мной?" - заключил лидер Соединенных Штатов.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что поводом для начала процедуры импичмента против Дональда Трампа стала обнародованная стенограмма, в которой, по мнению партии Демократов США, глава Белого Дома оказывал давление на своего украинского коллегу Владимира Зеленского для достижения личных политических целей и устранения главного конкурента на выборах 2020 года.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/tramp-obyasnil-uvolnenie-geninspektora-razvedki-1586048120.html
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