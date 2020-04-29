"Спасибо над небоскребами": в Нью-Йорке летчики оригинально поблагодарили врачей, которые борются с COVID-19

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
8144.20
ETH/USD
208.27
LTC/USD
47.19
USD/UAH
27.20
EUR/UAH
29.50
RUB/UAH
0.37
Сегодня в Нью-Йорке военная авиация устроила настоящее небесное шоу в знак признательности медикам, которые борются с пандемией COVID-19. Об этом сообщается в издании "Укринформ" с ссылкой на The Reuters.
Элитные авиаподразделения Военно-морских сил США "Blue Angels" и Военно-воздушных сил "Thunderbirds" пролетели над городом в порядке расположения самолетов в небе, по военной традиции, означающей "collaborative salute" (совместный салют, или совместное чествование).
Всего в акции приняли участие 12 истребителей, в том числе шесть F-16C / D Fighting Falcons ВВС, а также шесть F-18 C / D Hornets Военно-морских сил. Сначала они пролетели над Нью-Йорком и соседним Нью-Арком, а затем отправились в Филадельфию, где также пролетели над городом Трент.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости