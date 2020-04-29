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Главная Новости Мир США "Спасибо над небоскребами": в Нью-Йорке летчики оригинально поблагодарили врачей, которые борются с COVID-19
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"Спасибо над небоскребами": в Нью-Йорке летчики оригинально поблагодарили врачей, которые борются с COVID-19

Дюжина самолетов-истребителей устроила шоу над Манхэттеном, чтобы выразить свою признательность американским врачам

сегодня, 15:28
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Спасибо над небоскребами": в Нью-Йорке летчики оригинально поблагодарили врачей, которые борются с COVID-19

Сегодня в Нью-Йорке военная авиация устроила настоящее небесное шоу в знак признательности медикам, которые борются с пандемией COVID-19. Об этом сообщается в издании "Укринформ" с ссылкой на The Reuters.

Элитные авиаподразделения Военно-морских сил США "Blue Angels" и Военно-воздушных сил "Thunderbirds" пролетели над городом в  порядке расположения самолетов в небе, по военной традиции, означающей "collaborative salute" (совместный салют, или совместное чествование).

Всего в акции приняли участие 12 истребителей, в том числе шесть F-16C / D Fighting Falcons ВВС, а также шесть F-18 C / D Hornets Военно-морских сил. Сначала они пролетели над Нью-Йорком и соседним Нью-Арком, а затем отправились в Филадельфию, где также пролетели над городом Трент.


Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США количество людей, которые остались без работы из-за коронавируса и при этом не могут получить пособие от государства, исчисляется миллионами.
Согласно официальной статистике, в США с середины марта 26,5 млн человек подали заявление на пособие по безработице. К этой цифре следует добавить еще от 8,9 до 13,9 млн человек, которые не попали в статистику, утверждает EPI. "Исследование подтверждает то, что показывают отдельные случаи и о чем сообщалось в СМИ: люди сталкиваются с проблемами на пути к помощи, в которой они нуждаются", - сказал его автор Бен Зипперер.


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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3015222-amerikanski-piloti-vidsalutuvali-likaram-u-nebi-nujorka-ta-filadelfii.html
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