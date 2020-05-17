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У США может появиться еще один штат

В Пуэрто-Рико пройдет референдум о присоединении к США

сегодня, 08:33
Автор:

• Сергей Медведев

У США может появиться еще один штат

На острове Пуэрто-Рико проведут референдум по присоединению к США в качестве отдельного штата. Соответствующее распоряжение подписала губернатор острова  Ванда Васкес.  Референдум проведут одновременно с местными выборами. Это уже не первый референдум по данному вопросу — предыдущий плебисцит прошел в 2017 году, тогда большинство жителей проголосовало за вхождение в состав США. Однако в принятой резолюции отмечается, что стороны  так и не приступили к процессу деколонизации. Отмечается, что власти США не обязательно должны принять результаты голосования. Последнее слово остается за Конгрессом.

В данный момент правовой статус Пуэрто-Рико считается противоречивым. Жители острова считаются граждане США, однако не имеют права участвовать в выборах президента и не платят налоги в федеральный бюджет.

Верховная законодательная власть на острове Пуэрто-Рико  принадлежит Конгрессу США. В Палате представителей американского Конгресса интересы Пуэрто-Рико представляет комиссар-резидент, не имеющий права голоса. Остров получает серьезное финансирование из бюджета США. Внешний долг острова превышает 72 млрд долларов.

Как сообщал портал "Комментарии", жители Пуэрто-Рико  одобрили обращение к конгрессу США с просьбой сделать его 51-м американским штатом. Сообщается, что за присоединение к США отдали голоса 97% пришедших на участки для голосования. Отмечается, что явка на референдуме составила 23%.


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Источник: https://www.univision.com/local/puerto-rico-wlii/los-puertorriquenos-decidiran-en-referendum-si-quieren-ser-un-estado-de-eeuu
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