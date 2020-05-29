Вторая попытка: в NASA рассказали, когда астронавты отправятся в космос на ракете Маска

NASA снова попытается отправить своих астронавтов в космос на ракете миллиардера Илона Маска. После первой неудачной попытки, второй запуск назначили на субботу, 30 мая. Но имеют и запасной план, сообщили в Национальном космическом агентстве.

Первый в истории запуск частного космического корабля с астронавтами NASA на борту должен был состояться еще 27 мая во Флориде. Он был назначен на 16:33 по местному времени. Весь процесс транслировали онлайн и следить за ним можно было с любого уголка планеты. Но космический корабль Crew Dragon в указанное время так и не стартовал. Астронавтам помешала погода. В полном обмундировании они вынуждены были вернуться на базу.

Теперь в NASA готовятся к плану "В". Вторая попытка отправить американских астронавтов на МКС должна состояться в субботу, 30 мая. Ее также будут транслировать в соцсетях и на официальных youtube-каналах. Космический корабль Маска должен отправиться в космос в 22:22 по киевскому времени. Во Флориде это будет 15:22. Если все пройдет удачно, то уже 31 мая в 17:29 по Киеву астронавты Боб Бенкен и Дуглас Херли смогут пристыковаться к МКС.

Однако теперь в NASA готовы к любому исходу событий. Поэтому, на всякий случай, планируют сразу третью попытку запуска. Если в этот раз снова что-то пойдет не так, ракету компании SpaceX попытаются запустить на следующий день - в воскресенье, 31 мая. Сразу же обозначили и время - это будет 15:00 по местному времени (22:00 по Киеву).

Ранее "Комментарии" рассказывали подробнее об астронавтах, которые стали участниками общей миссии NASA и компании SpaceX.

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