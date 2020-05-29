Беспорядки в США из-за убийства афроамериканца полицией: в Миннеаполисе сожгли полицейский участок

В городе Миннеаполис (штат Миннесота, США) третью ночь происходят поджоги, грабежи и акты вандализма. Протестующие вышли на улицы из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, который умер вследствие жесткого задержания правоохранителями. Об этом пишет Reuters.



Рано утром по местному времени в Миннеаполисе находится большое количество протестующих, и несколько зданий горят. По меньшей мере еще пять зданий в непосредственной близости от станции находятся в огне. Одно из горящих строений, которое в настоящее время было уничтожено огнем, представляло собой помещение для проведения мероприятий с несколькими ресторанами примерно в квартале от полицейского участка. Винный магазин через дорогу от станции также был сожжен.

Национальная гвардия Миннесоты вчера поздно вечером сообщила в Twitter, что "активировали" более 500 солдат в Сент-Поле, Миннеаполисе и соседних районах. Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей сообщил, что представители Нацгвардии должны помочь предотвратить возможные грабежи. В некоторых местах дислокации Национальной гвардии находятся банки, продуктовые магазины и аптеки.

Последний всплеск беспорядков в крупнейшем городе Миннесоты прошел без препятствий со стороны правоохранителей, несмотря на то, что губернатор Тим Уолц приказал Национальной гвардии активироваться, чтобы помочь восстановить порядок после первых двух дней беспорядков. Демонстранты собрались у здания полицейского участка. Они ненадолго отступили, а потом вновь атаковали здание и подожгли его.

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter заявил, что отправит войска Национальной гвардии и предпримет серьезные меры, если мэр города Джейкоб Фрей не сможет взять город под свой контроль.

Расследование убийства в Миннесоте

Местные, государственные и федеральные правоохранительные органы ранее стремились ослабить напряженность в обществе, вызванную смертью Джорджа Флойда. Четверо полицейских, участвовавших в этом инциденте, включая того, который прижимался коленом к шее Флойда, были уволены с работы на следующий день.

Дело Флойда напоминает ситуацию с убийством в 2014 году Эрика Гарнера – безоружного чернокожего человека в Нью-Йорке, который умер после того, как полицейский осуществил запрещенный удушающий захват. Предсмертные слова Гарнера "я не могу дышать" стали объединяющим криком для движения Black Lives Matter, которое сформировалось на фоне волны убийств афроамериканцев полицией.

В течение всего дня протестующие настаивали на том, чтобы четверо полицейских были арестованы и привлечены к ответственности.

На утреннем брифинге начальник полиции Медария Аррадондо публично извинился перед семьей Флойда. Спустя несколько часов официальные лица, курирующие расследования из Министерства юстиции США, ФБР, Миннесотского Бюро уголовного розыска и прокуратуры, призвали к спокойствию на совместной пресс-конференции, поскольку они собирали доказательства.

"Дайте нам время, чтобы сделать это правильно, и мы поступим справедливо", – сказал окружной прокурор Майк Фримен журналистам. Он признал, что поведение полицейского, показанное на видео, было ужасным.

Федеральный прокурор Миннесоты Эрика Макдональд пообещала провести тщательное расследование ареста и смерти Флойда.

Федеральное расследование, которое генеральный прокурор Уильям барр назвал "главным приоритетом", будет сосредоточено на том, руководствовались ли арестованные офицеры цветом кожи, чтобы лишить Флойда его гражданских прав.

Причины массовых беспорядков

Джордж Флойд, уроженец Хьюстона, которого друзья ласково называли "Большой Флойд" и который работал в ночном клубе охранником, был заподозрен в попытке передать фальшивые деньги в магазине на углу, когда полиция взяла его под стражу. Сотрудник, который вызвал помощь, описал подозреваемого выпившим, что зафиксировано в полицейской стенограмме звонка.

Сочувствующие протесты вспыхнули в среду в Лос-Анджелесе и в четверг в Денвере, с сотнями демонстрантов, блокирующих движение по автостраде в обоих городах.

В четверг вечером беспорядки в Миннеаполисе распространились на соседний город Сент-Пол, столицу штата.

Ранее "Комментарии" писали, что президент США Дональд Трамп подписал распоряжение, направленное на отмену некоторых правовых мер защиты, предоставляемых платформам социальных сетей. Это дает регулирующим органам возможность подавать судебные иски против таких фирм, как Facebook и Twitter, за то, как они контролируют контент на своих платформах.

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