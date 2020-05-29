Трамп разорвал отношения США с ВОЗ

Соединенные Штаты Америки разорвали отношения со Всемирной организацией здравоохранения. Об этом сообщили в издании Reuters со ссылкой на слова американского президента Дональда Трампа.

По словам президента США, Всемирная организация здравоохранения не смогла осуществить "необходимые реформы". Теперь Вашингтон планирует перенаправить деньги, которыми раньше спонсировали Всемирную организацию здравоохранения, в другие мировые организации.

Дональд Трамп уверен, что Всемирную организацию здравоохранения полностью контролирует Китай, который при этом платит "всего" 40 миллионов долларов в год. Для сравнения: США выделят на финансирование ВОЗ 450 миллионов долларов в год. По крайней мере, так заявил президент США изданию CNBC.

Еще 19 мая президент США потребовал "доказать свою независимость от Китая" от Всемирной организации здравоохранения. В противном случае Дональд Трамп угрожал лишить организацию финансирования от США.

Также Трамп ожидал структурных реформ от Всемирной организации здравоохранения. Он считает, что организация не справилась со своими обязанностями в условиях распространения пандемии коронавируса Covid-19.

Как сообщал портал "Комментарии", Франция откроет Лувр и Эйфелеву башню уже на следующей неделе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!