Американского копа из Миннеаполиса, который задушил темнокожего, взяли под стражу

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Бывшего американского полицейского по имени Дерек Шовен,
который прижал коленом к земле во время задержания и задушил темнокожего
мужчину Джорджа Флойда, взяли под стражу и предъявили ему обвинения. Об этом
сообщили в издании CBS News со ссылкой на заявление властей штата Миннесота, где и
расположен город Миннеаполис.
Шовен получил обвинения в непредумышленном убийстве.
Расследование по поводу остальных троих полицейских, которые участвовали в
задержании, пока продолжается. Прокурор также подчеркнул "чрезвычайную
скорость" в работе следствия — бывший коп получил подозрение спустя "всего 4
дня" после смерти Джорджа Флойда. За это время в Миннеаполисе сожгли
полицейский участок, где служили полицейские. Также протесты начались по всем
США.
44-летний Дерек Шовен работал в полиции 19 лет. Он несколько
раз участвовал в инцидентах с применением оружия. В 2008 Шовен выстрелил в
мужчину во время вызова о домашнем насилии — задержанный пытался выхватить
пистолет офицера.
46-летнего Джорджа Флойда задерживали по подозрению в
поддельных документах. Он якобы оказывал сопротивление при задержании. На
записи с камеры видеонаблюдения видно, что темнокожий мужчина не мешал
полицейским и просил копа убрать колено с его шеи, потому что мужчине нечем
было дышать.
Перед смертью во время задержания Флойд повторял фразу "Я
задыхаюсь", которая и стала лозунгом движения против полицейского произвола и
расовой дискриминации.
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