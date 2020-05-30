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Главная Новости Мир США Американского копа из Миннеаполиса, который задушил темнокожего, взяли под стражу
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Американского копа из Миннеаполиса, который задушил темнокожего, взяли под стражу

В США уже несколько дней проходят протесты, а в Миннеаполисе подожгли полицейский участок

сегодня, 01:05
Автор:

Антон Корнилов

Американского копа из Миннеаполиса, который задушил темнокожего, взяли под стражу

Бывшего американского полицейского по имени Дерек Шовен, который прижал коленом к земле во время задержания и задушил темнокожего мужчину Джорджа Флойда, взяли под стражу и предъявили ему обвинения. Об этом сообщили в издании CBS News со ссылкой на заявление властей штата Миннесота, где и расположен город Миннеаполис.

Шовен получил обвинения в непредумышленном убийстве. Расследование по поводу остальных троих полицейских, которые участвовали в задержании, пока продолжается. Прокурор также подчеркнул "чрезвычайную скорость" в работе следствия — бывший коп получил подозрение спустя "всего 4 дня" после смерти Джорджа Флойда. За это время в Миннеаполисе сожгли полицейский участок, где служили полицейские. Также протесты начались по всем США.

44-летний Дерек Шовен работал в полиции 19 лет. Он несколько раз участвовал в инцидентах с применением оружия. В 2008 Шовен выстрелил в мужчину во время вызова о домашнем насилии — задержанный пытался выхватить пистолет офицера.

46-летнего Джорджа Флойда задерживали по подозрению в поддельных документах. Он якобы оказывал сопротивление при задержании. На записи с камеры видеонаблюдения видно, что темнокожий мужчина не мешал полицейским и просил копа убрать колено с его шеи, потому что мужчине нечем было дышать.

Перед смертью во время задержания Флойд повторял фразу "Я задыхаюсь", которая и стала лозунгом движения против полицейского произвола и расовой дискриминации.

Как сообщал портал "Комментарии", вооруженный ветеран АТО Майман напал на бизнесмена в центре Киева.


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Источник: https://www.cbsnews.com/news/derek-chauvin-arrested-george-floyd-death-third-degree-murder-manslaughter/
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