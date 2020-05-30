Беспорядки в США: военная полиция приведена в боевую готовность

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В городе Миннеаполис (штат Миннесота, США) несколько подразделений военной
полиции приведены в состояние повышенной готовности. Такое решение было принято
из-за масштабных беспорядков, связанных со смертью афроамериканца Джорджа
Флойда вследствие жесткого задержания правоохранителями. Об этом передает "Интерфакс-Украина".
Согласно распоряжению властей Миннеаполиса, сотрудникам военной полиции
необходимо быть готовыми к развертыванию в течение 4 часов после того, как их
вызовут. Некоторые подразделения должны быть готовы к действиям в течение 24
часов.
Военная полиция получила распоряжения быть в состоянии боевой готовности
еще в пятницу, после просьбы президента США Дональда Трампа к министру обороны
страны Марку Эсперу помочь решить проблему с беспорядками.
Ранее "Комментарии" писали, что в
городе Миннеаполис происходят поджоги, грабежи и акты вандализма. Вчера
утром по местному времени в Миннеаполисе находилось большое количество протестующих,
и несколько зданий горели. Одно из строений, которое было уничтожено огнем,
представляло собой помещение для проведения мероприятий с несколькими
ресторанами примерно в квартале от полицейского участка. Винный магазин через
дорогу от станции также был сожжен.
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