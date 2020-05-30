Беспорядки в США: военная полиция приведена в боевую готовность

В городе Миннеаполис (штат Миннесота, США) несколько подразделений военной полиции приведены в состояние повышенной готовности. Такое решение было принято из-за масштабных беспорядков, связанных со смертью афроамериканца Джорджа Флойда вследствие жесткого задержания правоохранителями. Об этом передает "Интерфакс-Украина".



Согласно распоряжению властей Миннеаполиса, сотрудникам военной полиции необходимо быть готовыми к развертыванию в течение 4 часов после того, как их вызовут. Некоторые подразделения должны быть готовы к действиям в течение 24 часов.

Военная полиция получила распоряжения быть в состоянии боевой готовности еще в пятницу, после просьбы президента США Дональда Трампа к министру обороны страны Марку Эсперу помочь решить проблему с беспорядками.

Ранее "Комментарии" писали, что в городе Миннеаполис происходят поджоги, грабежи и акты вандализма. Вчера утром по местному времени в Миннеаполисе находилось большое количество протестующих, и несколько зданий горели. Одно из строений, которое было уничтожено огнем, представляло собой помещение для проведения мероприятий с несколькими ресторанами примерно в квартале от полицейского участка. Винный магазин через дорогу от станции также был сожжен.

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