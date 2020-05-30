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Беспорядки в США: военная полиция приведена в боевую готовность

Убийство Джорджа Флойда вызвало волну протестов во многих городах США

30 мая 2020, 10:44 comments1228
Автор:

Татьяна Веремеева

Беспорядки в США: военная полиция приведена в боевую готовность

В городе Миннеаполис (штат Миннесота, США) несколько подразделений военной полиции приведены в состояние повышенной готовности. Такое решение было принято из-за масштабных беспорядков, связанных со смертью афроамериканца Джорджа Флойда вследствие жесткого задержания правоохранителями. Об этом передает "Интерфакс-Украина".

Согласно распоряжению властей Миннеаполиса, сотрудникам военной полиции необходимо быть готовыми к развертыванию в течение 4 часов после того, как их вызовут. Некоторые подразделения должны быть готовы к действиям в течение 24 часов.

Военная полиция получила распоряжения быть в состоянии боевой готовности еще в пятницу, после просьбы президента США Дональда Трампа к министру обороны страны Марку Эсперу помочь решить проблему с беспорядками.

Ранее "Комментарии" писали, что в городе Миннеаполис происходят поджоги, грабежи и акты вандализма. Вчера утром по местному времени в Миннеаполисе находилось большое количество протестующих, и несколько зданий горели. Одно из строений, которое было уничтожено огнем, представляло собой помещение для проведения мероприятий с несколькими ресторанами примерно в квартале от полицейского участка. Винный магазин через дорогу от станции также был сожжен.


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Источник: https://interfax.com.ua/news/general/665773.html
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