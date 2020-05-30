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Главная Новости Мир США Смерть афроамериканца в США: из-за массовых протестов в Портленде объявили чрезвычайное положение
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Смерть афроамериканца в США: из-за массовых протестов в Портленде объявили чрезвычайное положение

США охватили массовые беспорядки после убийства афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, а в Портленде, который тоже протестует, власть из-за протестов решила объявить комендантский час

30 мая 2020, 18:41
Автор:

Таисия Ерохина

Смерть афроамериканца в США: из-за массовых протестов в Портленде объявили чрезвычайное положение

В США не прекращаются массовые протесты после того, как полицейские убили афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, штат Миннесота. Жители другого штата, Орегано, тоже возмущены жестоким поведением полиции. В частности, протесты длятся в Портленде. Из-за чего власти ввели там режим чрезвычайного положения.

Как написал в Twitter мэр Портленда Тед Уилер на своей странице, он официально вводит режим чрезвычайного положения. Кроме того, будет действовать комендантский час, который, написал мэр, "вступает в силу немедленно" - с 20:00 субботы до 6 утра воскресенья, 31 мая.

Напомним, в городе Миннеаполис (штат Миннесота, США) несколько подразделений военной полиции приведены в состояние повышенной готовности. Такое решение было принято из-за масштабных беспорядков, связанных со смертью афроамериканца Джорджа Флойда вследствие жесткого задержания правоохранителями.

Как сообщалось, в городе Миннеаполис происходят поджоги, грабежи и акты вандализма. Там находилось большое количество протестующих, и несколько зданий горели. Одно из строений, которое было уничтожено огнем, представляло собой помещение для проведения мероприятий с несколькими ресторанами примерно в квартале от полицейского участка. Винный магазин через дорогу от станции также был сожжен.


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Источник: https://twitter.com/tedwheeler/status/1266682770010460160
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